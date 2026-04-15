황보라, 심각한 부작용에도 시험관 강행 이유 "사실 애 하나만 키우고 싶은데…"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 황보라가 무리해서라도 둘째 임신을 하려는 진짜 이유를 밝혔다.

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14일 황보라의 유튜브 채널에서는 '충격 임신 준비 중 정신과에서 엄마 부적합 판단 받은 황보라'라는 제목의 영상이 게재됐다.

둘째 임신을 위해 시험관에 도전 중인 황보라는 "난포가 생겼다"며 제작진에게 기쁜 소식을 전했다. 황보라는 "3일 전에 약이 떨어져서 이번에 한 달 쉬자 생각하고 선생님한테 갔는데 '보라씨 난포가 보여요'라고 하는 거다. 눈물이 핑 돌았다"고 감격했다.

난포 관리를 위해 황보라는 체력을 키우고 정신과에 방문해 정신 건강도 챙기기로 했다. 산책을하며 체력을 끌어올리려는 황보라에 제작진은 "저희 댓글에 보면 왜 하나만 키우지 왜 무리하냐는 댓글이 있는데 그런 건 어떻게 생각하냐"고 물었다.

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이에 황보라는 "나도 애 하나만 키우고 싶다. 안 되면 나도 이제 모른다. 댓글 틀린 말 하나도 없다"며 "하나로 만족하면 되는데 제 고충은 사실 그런 게 있었다. 나는 외동으로 자랐기 때문에 내 부모님을 혼자 책임져야 한다는 게 제 어깨에 짊어진 숙제였다"고 고백했다.

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황보라는 "다행히 가족이 생기면서 무게가 가벼워지긴 했지만 엄마아빠가 늙어감을 보면서 형제가 있었으면 좋겠다 싶었다. 그리고 내가 바쁠 때도 챙겨줄 수 있는 사람이 있으면 좋겠다"며 "나를 위해서가 아니라 내 자식을 위해 둘째를 만들어주고 싶다. 제 욕심일수도 있지만 인생을 돌이켜보니 하나보단 둘이 낫고 둘보단 셋이 낫더라"라고 밝혔다.

황보라는 둘째 임신을 위한 시험관 시술을 준비하며 겪은 부작용들을 솔직히 고백한 바 있다. 시험관 주사를 맞은 후 얼굴이 뒤집어졌다는 황보라는 7일 차에 접어들자 온몸이 부어 성장 호르몬 주사를 중단했다. 심지어 황보라는 오른쪽 각막까지 찢어졌다며 "가족들은 중단하라 하지만 지금까지 해온 게 아까워서 조금 더 해보려 한다"고 둘째 임신에 대한 의지를 드러냈다.

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wjlee@sportschosun.com