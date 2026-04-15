'15년 만에 재회' 이소라X홍진경, 또 다시 냉랭 전선 "편한 사이라고 생각안 해"

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[스포츠조선 이지현 기자] MBC '소라와 진경'이 오늘(15일) 3차 티저 영상을 공개했다. 영상에는 파리 패션 위크에 도전하는 이소라와 홍진경의 냉랭전선이 포착됐다. 15년간 그들이 꺼내지 못했던 이야기가 무엇일지 궁금증을 자극한다.

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MBC 새 예능 '소라와 진경'(연출 강성아?장하린?윤동욱, 작가 신재경)은 90년대를 풍미한 1세대 슈퍼모델 이소라와 홍진경이 20대의 열정을 불태웠던 런웨이에 다시 한번 도전하는 과정을 따라가는 리얼리티 프로그램이다. 지난 티저 영상이 두 모델이 넘어야 하는 패션계의 리얼한 현실의 벽을 보여줬다면, 이번 영상은 생활 습관부터 부딪치는 아슬아슬한 분위기를 자아낸다.

15년 만에 재회해 파리에서 24시간을 함께 지내게 된 이소라와 홍진경. 두 사람 사이에 흐르는 어색한 기류는 옷 세탁 문제에서부터 시작된다. 세탁기 사용과 손세탁 등 사소한 부분에 이견을 드러내는 두 사람을 통해 파리 생활에 대한 궁금증을 유발시킨다.

결국 과거의 묵은 감정까지 거슬러 올라간 두 사람. "너랑 나랑 몇 번 위기가 있었다. 기억 안 나?"라는 이소라를 보며, 홍진경은 전혀 기억이 나지 않는다는 표정을 지어 궁금증을 자아낸다. 게다가 "난 언니랑 편한 사이라고 생각한 적 없는데?"라고 진심을 털어놓는다. 당황한 이소라의 반응에 침묵이 이어지는 가운데, 두 사람 사이에 어떤 일이 있었을지 궁금증을 더한다.

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제작진은 "사소한 생활 습관부터 가치관까지 극과 극으로 다른 이소라와 홍진경이 파리 패션 위크에 도전하며, 파리에서 어떻게 서로를 이해하고, 런웨이 도전도 함께 헤쳐나가는지 지켜봐달라"고 전했다.

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MBC '소라와 진경'은 오는 26일 일요일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com