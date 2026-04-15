이지훈♥아야네 딸, 20개월 언어 천재....한국어·일본어 술술 "벌써 이중언어"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 이지훈의 20개월 딸이 벌써 '이중언어 천재' 면모를 보여 눈길을 끌고 있다.

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이지훈의 아내 아야네는 14일 "벌써 이중언어를 한다. 귀여움은 덤"이라면서 영상을 게재했다.

영상 속에는 과일을 먹고 있는 이지훈, 아야네 부부의 20개월 된 딸 루희 양의 모습이 담겨있다. 과일을 입안 한가득 넣은 채 먹방 중인 루희 양의 모습이 귀여움 가득하다.

특히 눈길을 끈 건 언어 능력이었다. 아야네가 일본어로 "맛있냐. 맛있다고 해달라"고 하자, 이를 알아들은 루희 양은 애교와 함께 "맛있다"라면서 일본어로 답했다. 이어 루희 양은 한국어로 "앞치마"라고 했고, 아야네는 "앞치마 안 해도 된다. 루희 안 흘리지 않냐"라고 답했다.

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자연스럽게 한국어와 일본어를 오가는 모습에 아야네는 흐뭇한 미소를 감추지 못했다.

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한편, 이지훈과 아야네는 14살 나이 차를 극복하고 2021년 결혼, 슬하 딸 루희 양을 뒀다. 이후 지난해 말 둘째 유산의 아픔을 고백한 부부는 최근 둘째를 임신했다. 최근 아야네는 시험관 시술에 성공해 배아를 이식했다고 밝히면서도 "아직은 확신할 수 없는 상태라 조심스럽다"며 신중한 심경을 전했다.

이러한 가운데 아야네는 최근 이민우의 결혼식에 참석, 이때 임산부 배지를 단 가방을 들고 있어 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com