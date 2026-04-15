안정환 "자격증 있어서 국대 감독도 가능...프로팀 오퍼는 때마다 온다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 안정환이 밝히는 '감독'의 길에 대한 솔직한 고민을 털어놨다.

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15일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "축구 레전드 안정환, 국가대표 감독직에 대한 솔직 속마음(?)과 후배들을 향한 묵직한 믿음까지!"라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 안정환은 '대표팀 감독도 할 수 있지 않냐'는 질문에 "자격증이 있기 때문에 할 수 있다"라고 말해 눈길을 끌었다.

그는 "프로팀의 오퍼는 때 되면 온다. 시즌 끝나거나 감독 교체 시가가 되면 연락이 오는 데 목숨 걸고 해야 한다. 내 걸 다 버리고 해야 되기 때문에"라면서 "감독을 하게 되면 두려움이라기보다는 축구는 내가 평생 해왔기 때문에 작은 실수도 용납이 안 된다"라고 했다.

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그러면서 안정환은 "실수하고 잘못하면 나를 얼마나 많이 뜯어 먹겠냐. 하나 잘못하면 나락으로 가는 거다"라고 솔직하게 털어놔 웃음을 안겼다. 이에 유재석은 "그냥 잘린다. 프로는 그렇다"라고 했다.

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안정환은 '대표팀 선수들에게 하고 싶은 말 있냐'는 말에 "이게 제일 싫다. 뭐라고 이야기 하냐"라고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 그는 "나보다 훌륭한 선수도 많고 본인이 알아서 잘할 텐데 '다치지 말고 즐기세요'라고 하는 건 거짓말이다. 난 축구하면서 즐긴 적 한 번도 없다. 어떻게 즐길 수가 있냐"라면서 "한 번의 기회에 얼마나 목숨 걸고 준비하겠나"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com