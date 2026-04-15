안효섭 "'케데헌' 사자보이즈 탈퇴한 적 없다, 그래도 '오매진'에 매진 중"

SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 제작발표회가 15일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 배우 안효섭이 입장하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.15/

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[스포츠조선 정빛 기자] 안효섭이 '케이팝 데몬 헌터스' 이후 작품이라는 점을 언급했다.

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안효섭은 10일 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 열린 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 제작발표회에서 "'케데헌' 사자보이즈 탈퇴한 적 없다"라면서도 "지금은 '오늘도 매진했습니다'에 매진 중"이라고 했다.

SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 가 매튜 리(안효섭)와 담예진(채원빈), 서에릭(김범)의 독보적인 개성을 담아낸 캐릭터 포스터를 공개해 관심을 집중시키고 있다.

'오늘도 매진했습니다'는 완벽주의 농부 매튜 리(aka 메추리)와 완판주의 쇼호스트 담예진이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는, '현생 매진러'들의 설렘 직배송 제철 로맨스. 자신의 일에 항상 최선을 다하며 하루하루를 살아가는 이들이 만나 어떤 서사를 써 내려갈지 호기심이 증폭된다.

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안종연 감독은 "테라피 드라마라고 생각해 주시면 되겠다. 편안함이 주무기다. 극본도 편하고, 배우들의 자연스러운 연기도 편하게 보실 수 있다. 갈등이 있지만 크진 않다. 편하게 보실 수 있을 것 같다. 이 남녀들이 치유해 가는 과정을 함께해 주셨으면 한다"고 작품을 소개했다.

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안효섭은 세계가 주목하는 자연주의 원료사 '고즈넉바이오' 대표 이해석으로, 메튜 리라는 별명을 가진 인물을 연기한다. "감독님은 편안하다고 하셨는데 메튜 리는 바쁘다"라며 "쓰리잡 농부다. 쉴 틈 없이 일한다. 담예진 씨를 만나서 서로가 힘이 돼주는 내용이다. 캐릭터 자체는 열정적이게 보이겠지만, 회차가 거듭할수록 '모두가 매일 열심히 살지 않아도 된다'라는 메시지를 줄 것 같다"고 짚었다.

무엇보다 글로벌 흥행을 모은 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)' 이후 작품이라는 이야기도 나왔다. '케데헌' 사자보이즈 탈퇴 후 작품이라는 질문에 "먼저 저는 사자보이즈를 탈퇴한 적 없다"라고 웃으며 "이번 작품을 하기 전에 '케데헌' 녹음을 다 했다. 그래서 여유가 있었다. 이전까지 감정 소모를 많이 한 작품을 했어서, 그때 이 작품의 대본을 보고 힐링을 했다. 작품하면서 경운기 운전도 배우면서 열심히 연습했다"고 설명했다.

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'케데헌' 이후 작품이라는 것에 부담으로는 "너무 감사하다. 일단 전 지금 '오늘도 매진했습니다'에만 매진하고 있다. 그 행보들이 도움이 된다면 감사하다. 우리 작품이 유니버스 같은 부분도 있다. '매진했다'는 게, 꼭 그렇지 않아도 된다는 역설적인 메시지도 있다. 세계 어디서나 오늘 하루를 열심히 살아가는 분이 있다고 생각한다. 오늘은 대충 살아도 된다는 메시지를 드리고 싶다"라고 답했다.

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'낭만닥터' 시리즈, '홍천기', '사내맞선'을 통해 'SBS 아들'이라는 애칭도 생겼다. 안효섭은 "SBS 아들이라는 것도 부담스럽다. 항상 좋은 대본을 보고, 읽으면, SBS더라. 합도 많이 맞추기 했고, 고향으로 돌아온 기분으로 앉아 있다"고 했다.

SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'는 오는 22일(수) 오후 9시에 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com