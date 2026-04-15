'6월 결혼' 문채원, 혼전임신 아니다…손편지로 전한 소감 "가정 이룰 생각에 설레" [전문]

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 문채원이 6월 결혼을 한다.

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문채원은 15일 자필편지를 통해 직접 결혼을 발표했다. "다가오는 6월에 결혼을 하게 되었다"고 운을 뗀 문채원은 "데뷔 이후 지금까지 따뜻한 관심과 응원을 보내주신 분들에게 직접 소식을 전해드리고 싶었다. 가정을 이루고 가꾸어 갈 생각에 조금은 떨리고, 그보다는 설레기도 한다"며 떨리는 심경을 밝혔다.

문채원은 "앞으로는 보다 다양한 모습으로 활동하려는 계획을 가지고 있다. 많이 웃고 행복한 날들이 여러분께 펼쳐지기를 기도한다"며 "따뜻한 봄날, 많이 행복하시라. 늘 감사하다"고 덧붙였다.

문채원은 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트 측은 "문채원 씨가 소중한 인연을 만나, 오는 6월 결혼을 앞두고 있다"고 밝혔다. 소속사 측에 따르면 문채원의 예비신랑은 비연예인으로, 문채원은 가족과 가까운 친지들을 데리고 비공개로 결혼식을 진행할 예정이다.

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열애설도 알려지기 전 갑작스럽게 전해진 결혼 소식에 일각에서는 혼전임신을 의심하기도 했다. 이에 소속사 측은 "혼전임신은 아니"라며 선을 그었다.

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한편, 배우 문채원은 2007년 SBS '달려라!고등어'로 데뷔, '바람의 화원', '공주의 남자', '악의 꽃' 등의 드라마와 '최종병기 활', '오늘의 연애', '하트맨' 등의 영화에 출연하며 활발히 활동했다.

wjlee@sportschosun.com

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다음은 문채원 자필편지 전문

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안녕하세요. 다가오는 6월에 결혼을 하게 되었습니다.

데뷔 이후 지금까지 따뜻한 관심과 응원을 보내주신 분들에게 직접 소식을 전해드리고 싶었습니다. 가정을 이루고 가꾸어 갈 생각에 조금은 떨리고, 그보다는 설레이기도 합니다. 앞으로는 보다 다양한 모습으로 활동하려는 계획을 가지고 있습니다.

많이 웃고 행복한 날들이 여러분께 펼쳐지기를 기도합니다.

따뜻한 봄날, 많이 행복하세요. 늘 감사합니다.