[SC현장]"사자보이즈 탈퇴한 적 없지만"…'오매진' 안효섭, 아이돌서 농부되더니 안방으로 '제철 로맨스' 배송(종합)

SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 제작발표회가 15일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 안효섭, 채원빈, 김범이 소다팝 포즈를 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.15/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] "오늘은 덜 열심히 살아도 괜찮다." K팝 아이돌 '사자보이즈'에서 농부로 변신한 안효섭이 지친 현대인들을 위해 '제철 로맨스'를 배송한다.

Advertisement

10일 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 안종연 감독, 배우 안효섭, 채원빈, 김범이 참석했다.

SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 가 매튜 리(안효섭)와 담예진(채원빈), 서에릭(김범)의 독보적인 개성을 담아낸 캐릭터 포스터를 공개해 관심을 집중시키고 있다.

'오늘도 매진했습니다'는 완벽주의 농부 매튜 리(aka 메추리)와 완판주의 쇼호스트 담예진이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는, '현생 매진러'들의 설렘 직배송 제철 로맨스. 자신의 일에 항상 최선을 다하며 하루하루를 살아가는 이들이 만나 어떤 서사를 써 내려갈지 호기심이 증폭된다.

Advertisement

안종연 감독은 "테라피 드라마라고 생각해 주시면 되겠다. 편안함이 주무기다. 극본도 편하고, 배우들의 자연스러운 연기도 편하게 보실 수 있다. 갈등이 있지만 크진 않다. 편하게 보실 수 있을 것 같다. 이 남녀들이 치유해 가는 과정을 함께해 주셨으면 한다"고 작품을 소개했다.

SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 제작발표회가 15일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 안효섭이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.15/

Advertisement

안효섭은 세계가 주목하는 자연주의 원료사 '고즈넉바이오' 대표 이해석으로, 메튜 리라는 별명을 가진 인물을 연기한다. "감독님은 편안하다고 하셨는데 메튜 리는 바쁘다"라며 "쓰리잡 농부다. 쉴 틈 없이 일한다. 담예진 씨를 만나서 서로가 힘이 돼주는 내용이다. 캐릭터 자체는 열정적이게 보이겠지만, 회차가 거듭할수록 '모두가 매일 열심히 살지 않아도 된다'라는 메시지를 줄 것 같다"고 짚었다.

무엇보다 글로벌 흥행을 모은 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)' 이후 작품이라는 이야기도 나왔다. '케데헌' 사자보이즈 탈퇴 후 작품이라는 질문에 "먼저 저는 사자보이즈를 탈퇴한 적 없다"라고 웃으며 "이번 작품을 하기 전에 '케데헌' 녹음을 다 했다. 그래서 여유가 있었다. 이전까지 감정 소모를 많이 한 작품을 했어서, 그때 이 작품의 대본을 보고 힐링을 했다. 작품하면서 경운기 운전도 배우면서 열심히 연습했다"고 설명했다.

Advertisement

'케데헌' 이후 작품이라는 것에 부담으로는 "너무 감사하다. 일단 전 지금 '오늘도 매진했습니다'에만 매진하고 있다. 그 행보들이 도움이 된다면 감사하다. 우리 작품이 유니버스 같은 부분도 있다. '매진했다'는 게, 꼭 그렇지 않아도 된다는 역설적인 메시지도 있다. 세계 어디서나 오늘 하루를 열심히 살아가는 분이 있다고 생각한다. 오늘은 대충 살아도 된다는 메시지를 드리고 싶다"라고 답했다.

Advertisement

'낭만닥터' 시리즈, '홍천기', '사내맞선'을 통해 'SBS 아들'이라는 애칭도 생겼다. 안효섭은 "SBS 아들이라는 것도 부담스럽다. 항상 좋은 대본을 보고, 읽으면, SBS더라. 합도 많이 맞추기 했고, 고향으로 돌아온 기분으로 앉아 있다"고 했다.

SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 제작발표회가 15일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 채원빈이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.15/

채원빈은 톱쇼호스트 담예진 역할로 나온다. "예진이는 경주마처럼 앞만 보고 달린다"는 채원빈은 "그 과정에서 스스로를 갉아 먹는다. 굉장히 작은 미니어처들이 모여 있는 마을 같다. 아기자기하고 위로가 될 수 있는 작품이 될 수 있을 것이라 생각한다"고 말했다.

첫 로코(로맨스 코미디)라는 점도 관심사다. 채원빈은 "처음 해보는 장르라., 막막한 부분도 있었지만 가장 큰 매력을 느꼈던 것은 작품에 여러 색이 담겨있다는 것이다. 웃길 땐 웃기고, 한 번씩 공감이 되고, 위로를 받는 작품이더라. 잘 만들고 싶다는 욕심이 들더라"고 전했다.

전작 '이토록 친밀한 배신자'로 연기 호평을 받았던 만큼, 이번 작품에 부담도 생길 것으로도 보인다. 채원빈은 "연차가 쌓이고 경험이 많아지면, 그런 부담을 가질 수 있을지 모르겠다. 거기까지 생각할 여유가 없었다. 전작에서 감사하게 받았던 호평보다는, 장르물과 다르게 외적으로 표현할 것들이 많더라. 그래서 다른 작품보다는 캐릭터를 만드는 데 시간이 걸린 것 같다. 제가 이해한 만큼, 어떻게 잘 표현할 수 있을지를 더 고민한 것 같다"라고 밝혔다.

SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 제작발표회가 15일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 김범이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.15/

김범은 글로벌 스킨케어 브랜드 '레뚜알' 전무이사 서에릭을 맡았다. 김범은 서에릭에 대해 "부잣집에 입양됐지만, 집 안에 나의 것도 없다. 하루하루 살아가는 의미가 없을 때 담예진을 만나면서 삶의 목표가 생기는 캐릭터다"고 전했다

무엇보다 2009년 '꽃보다 남자' 소이정 역할 이후로, 첫 로코라는 것도 눈길을 끈다. 김범은 "20년 만이라고 하니, 나이가 많아 보이는 것 같다"라고 웃으며 "본의 아니게 로코를 이제야 하게 됐다. 아마도 '오늘도 매진했습니다'를 만나기 위해, 기다린 게 아닌가 싶었다. 사실 자신 없는 장르였다. 장르물 같은 경우, 섬세한 설정이 있어서 꾸며내지 않아도 대본 안에 만들어진 게 있었다. 로맨스가 가미된 장르는 섬세하다고 생각해서, 자신이 없었다. 그래서 기피한 게 아닌가라는 생각이 든다. 이번 작품 대본을 처음 봤을 때, 너무 많은 것이 대본에 녹아져 있더라"고 밝혔다.

당시 20대 초 재벌 역할을 맡은 것에 이어, 30대 중후반에 다시 재벌 역할을 맡은 것도 지켜볼 포인트다. 김범은 "'꽃보다 남자' 때 셔츠에 그려져 있는 그림 넥타이 같은 건 제가 결정권이 없었다. 너무 훌륭한 스타일리스트님이 준비해주셨다. 이번 작품을 준비할 때는 그나마 결정권이 있어서, 작품을 준비할 때 제 의견을 많이 냈다"라고 웃었다.

SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 제작발표회가 15일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 안효섭, 채원빈, 김범이 포즈를 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.15/

'로코킹'으로 자리매김한 안효섭과 2026년이 기대되는 신예 채원빈의 만남으로 관심을 모으고 있다.

안효섭은 "'로코킹'이라 해주셨지만, 저는 믿지 않는다. 대본대로 했을 뿐인데 그렇게 불러 주셔서 감사하다. 로맨스도 있고 코미디도 있기 때문에, 그 밸런스를 잘 맞춰야 했다. 신 바이 신으로, 감독님께 많이 여쭤봤다. 디테일한 작업들이 많았다. 그때마다 원빈씨와 범씨와 같이 맞춰 가면서 작업했다. 그리고 다들 웃겨서 현장에서도 재밌게 리허설을 했다"라고 했다.

채원빈은 "효섭 선배님은 굉장히 웃긴 분이다. 멀리서부터 은은하게 웃으면서 오시는데, 아이디어를 200% 출력하시더라. 덕분에 많이 배웠고, 저도 즐겼다. 범 선배님과도 에릭과 예진의 몽글몽글한 그림이 잘 나온 것 같다"며 고개를 끄덕였다.

끝으로 안효섭은 "수목이라는 날짜가 너무 좋다. 일주일 중간에 있는 날이다. 잠깐 힘들고 지칠 타이밍에 저희 드라마가 쉼이 됐으면 한다. 힐링이 될 수 있는 고유명사가 됐으면 한다"고 소망했고, 김범은 "웰니스가 유행인데, 저희 드라마가 바쁜 사회에서도 정신적으로 신체적으로 건강한 느낌을 주고 싶다"고 바랐다.

SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'는 오는 22일(수) 오후 9시에 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com