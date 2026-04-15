[종합] '비연예인♥'문채원, 6월의 신부된다…자필편지로 직접 결혼 발표

문채원. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 문채원이 오는 6월 결혼한다.

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문채원 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트는 15일 "문채원이 소중한 인연을 만나, 오는 6월 결혼을 앞두고 있다"고 밝혔다.

소속사에 따르면 예비신랑은 비연예인으로, 결혼식은 가족과 가까운 친지들만 초대해 비공개로 진행할 예정이다.

소속사는 "양가 가족들을 배려해 구체적인 사항은 공개하기 어려운 점 너른 양해 부탁드린다"며 "문채원의 새로운 출발에 따뜻한 축복을 보내주시면 감사하겠다"고 전했다.

사진 출처=문채원 개인 계정

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문채원도 이날 자신의 개인 계정을 통해 "다가오는 6월 결혼을 하게 됐다. 데뷔 이후 지금까지 따뜻한 관심과 응원을 보내주신 분들에게 직접 소식을 전해드리고 싶었다"고 글을 게재했다.

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이어 "가정을 이루고 가꾸어 갈 생각에 조금은 떨리고, 그보다는 설레이기도 한다"며 "앞으로는 보다 다양한 모습으로 활동하려는 계획을 가지고 있다. 많이 웃고 행복한 날들이 여러분께 펼쳐지기를 기도한다"고 덧붙였다.

한편 문채원은 2007년 SBS 시트콤 '달려라! 고등어'로 데뷔했다. 이후 '바람의 화원', '찬란한 유산', '굿 닥터', '공주의 남자', '악의 꽃', '법쩐', '최종병기 활', '오늘의 연애' 등 다양한 작품에 출연해 활약을 펼쳤다. 올 초에는 영화 '하트맨'으로 관객들과 만나기도 했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com