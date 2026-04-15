‘초월번역’ 스타 황석희의 몰락…성범죄 논란에 뮤지컬·영화·방송까지 ‘줄줄이 손절’

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[스포츠조선 조민정 기자] 성범죄 전력 의혹이 불거진 번역가 황석희를 둘러싼 후폭풍이 영화계와 공연계를 넘어 전방위로 확산되고 있다.

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15일 공연계에 따르면 황석희는 뮤지컬 '겨울왕국' 번역 작업에서 제외됐다. 제작사 측은 한국 연출과 음악 감독이 각각 대본과 가사를 맡는 방향으로 정리했다. 그간 영화 번역에서 쌓은 인지도를 바탕으로 '원스', '틱틱붐' 등 뮤지컬 작업까지 영역을 넓혀왔지만 이번 논란으로 사실상 손을 떼게 된 셈.

영화계도 빠르게 선을 긋고 있다. 황석희는 오는 7월 개봉 예정인 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 번역 작업에 참여하지 않는다. 앞서 '스파이더맨: 홈커밍', '스파이더맨: 파 프롬 홈' 등 시리즈에서 활약하며 '초월번역'으로 호평받았던 만큼 이번 하차는 상징성이 크다는 평가다.

이번 사태는 지난달 말 불거진 과거 성범죄 전력 보도로 촉발됐다. 당시 디스패치 보도에 따르면 그는 2005년과 2014년 각각 강제추행과 준유사강간 혐의로 기소돼 모두 집행유예 판결을 받은 것으로 전해졌다.

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논란이 확산되자 방송과 출판계도 즉각 반응했다. tvN '유 퀴즈 온 더 블럭', MBC '전지적 참견 시점'은 황석희 출연 회차를 비공개 처리했고 주요 온라인 서점은 그의 저서 '번역: 황석희', '오역하는 말들' 판매를 중단했다.

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황석희는 논란과 관련해 "현재 변호사와 함께 관련 사항을 검토 중"이라며 "사실과 다른 부분이나 법적 판단을 벗어난 표현에 대해서는 대응을 검토하겠다"는 입장을 밝혔다.

한편 한때 '데드풀', '보헤미안 랩소디', '서치' 등 흥행작을 통해 스타 번역가로 불렸던 황석희는 이번 논란을 계기로 업계 전반에서 사실상 활동 중단 수순을 밟는 분위기다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com