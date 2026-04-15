바타, ♥지예은과 열애 인정 후 ‘환승 의혹’..“6년 교제? 사실무근, 강경 대응” (공식)[전문]

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[스포츠조선 정유나 기자] 댄서 바타가 배우 지예은과의 공개 연애를 인정한 가운데, 온라인상에서 제기된 '환승 의혹'에 대해 강경 대응 방침을 밝혔다.

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15일 바타 소속사 에이라 측은 해당 논란과 관련해 "언급할 가치도 없는 이야기라 대응을 자제해왔다"고 입장을 전했다. 이어 "허위 글이 사실 확인 없이 확산되고 있어 사실무근임을 분명히 밝힌다"며 "6년간 교제한 사실은 없고, 최근 교제 및 결별 시기도 3년 전"이라고 선을 그었다.

또한 소속사는 "터무니없는 허위사실 유포가 계속된다면 소속사 차원에서 강경 대응할 예정이다"라고 강조했다.

앞서 지난 13일 지예은과 바타의 열애 소식이 알려졌다. 이에 지예은 소속사 측은 "동료로 지내오던 두 사람은 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다. 따뜻한 시선으로 응원해 주시길 부탁드린다"라고 교제 사실을 인정했다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 교회 친구로 지내다 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.

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이후 일부 온라인 커뮤니티에서는 두 사람의 만남 시기를 둘러싼 추측성 글이 재조명됐다. 특히 한 작성자가 지난해부터 관련 내용을 지속적으로 게시하며 바타의 '환승 연애' 의혹을 제기해 논란이 확산됐다.

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이에 대해 바타 측은 해당 주장이 사실이 아니라는 점을 분명히 하며, 추가적인 허위 정보 유포에 대해서는 단호하게 대응하겠다는 입장을 재차 밝혔다.

[다음은 바타 측 입장 전문]

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최근 불거진 근거 없는 루머에 대한 공식 코멘트 전해드립니다.

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언급할 가치도 없는 이야기라서 대응을 자제해왔습니다. 허위 글을 여과 없이 그대로 보도한 경우가 있어 사실무근임을 분명히 밝힙니다.

6년을 교제해 본 적도 없으며 최근 교제, 결별 시기도 3년 전입니다. 터무니없는 허위사실 유포가 계속된다면 소속사 차원에서 강경 대응할 예정입니다.

jyn2011@sportschosun.com