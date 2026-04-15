이유비, '유미3' 복귀했는데..감독 지적에 "늙었다" 고민 토로

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이유비가 '유미의 세포들 시즌3'에 특별출연하며 오랜만에 '루비'로 돌아온 소감을 전했다.

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15일 이유비의 유튜브 채널에는 '루비는 오랜만이지? 유미의 세포들 시즌3 특별출연 비하인드'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이유비는 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'에 루비 역으로 특별 출연하는 촬영 현장을 공개했다.

이유비는 "오랜만에 루비를 연기하려니 어색하다"며 솔직한 심경을 털어놨다. 그는 "대만에서 드라마를 찍으며 생얼 위주로 촬영하다 보니 화장을 하니 더 어색한 느낌"이라며 달라진 분위기를 언급했다.

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시즌2 촬영 이후 3년이 흐른 가운데, 이유비는 "루비가 너무 변한 것 같기도 하다. 3년만에 늙었다"고 전했다.

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이유비는 고민도 털어놨다. 그는 "감독님께서 조금 더 텐션을 높였으면 좋겠다고 해주셨다. 그런데 텐션이 잘 안올라간다"면서 "루비의 생명은 높은 텐션과 까랑까랑한 목소리인데, 요즘 발성 연습을 하면서 톤을 낮추다 보니 예전처럼 잘 올라가지 않는다"고 토로했다. 이어 "3년 만에 다시 연기하다 보니 많이 성숙해진 것 같다"며 "예전처럼 자연스럽게 나오던 말투도 이제는 일부러 끌어올려야 하는 느낌"이라고 덧붙였다.

또 그는 "감독님도 '루비도 나이를 먹었으니까'라고 하시더라"며 변화된 캐릭터에 대한 이야기를 전했고, "다시 보니 '내가 저렇게 연기했나' 싶을 정도로 스스로도 낯설다"고 털어놨다.

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이유비는 스타일 변화 역시 언급했다. "해외 촬영 이후 메이크업과 스타일이 많이 바뀌었다. 감독님도 처음 보자마자 분위기가 달라졌다고 하셨다"며 이미지 변화를 실감했다고 밝혔다.

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그럼에도 그는 "시즌3에 특별출연 제안을 받았을 때 너무 기뻤다"며 "오랜만에 반가운 얼굴들을 만나 즐겁게 촬영했다"고 전했다. 이어 "있는 텐션 없는 텐션 다 끌어올려 상큼한 루비를 보여드리고 싶다"고 각오를 다졌다.

jyn2011@sportschosun.com