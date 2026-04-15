이시안, 성형 없이 눈 2배 커졌다..쌍꺼풀 테이프 전후 '역대급 변화'

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[스포츠조선 정유나 기자] '솔로지옥4' 출신 모델 이시안이 성형이나 시술 없이도 눈매를 또렷하게 바꿀 수 있는 비법을 공개했다.

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최근 이시안의 유튜브 채널에는 '성형 X시술 X 집에서 간단히 할 수 있는 몰래 예뻐지는 법 A-Z까지'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이시안은 집에서도 간단하게 실천할 수 있는 '뷰티 꿀팁'을 공개했다.

특히 이시안은 얼굴 분위기를 손쉽게 바꾸는 방법으로 쌍꺼풀 테이프를 소개해 시선을 모았다. 그는 "이것까지 공개해야되나 싶다"면서 "요즘 빠진 아이템인데, 얼굴 분위기 바꾸기에 진짜 좋다"고 털어놨다.

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이어 "나는 굉장히 자연스러운 쌍꺼풀을 가지고 있다. 근데 (쌍꺼풀 테이프를 붙이면) 눈이 두배로 커보이고 분위기가 확 바뀌더라"며 "눈을 더 크고 시원하게 보이고 싶을 때나 메이크업을 색다르게 하고 싶을때 활용하면 좋다"고 설명했다.

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다만 그는 "맨날 사용하라는 게 아니다. 가끔 분위기 전환하고 싶을때 수술이나 시술하지 말고 이걸 붙이면 너무 좋다"고 강조했다.

또한 "오늘도 살짝 붙였다. 티는 잘 안나지만 훨씬 앞도 잘 보이고 눈도 트여 보인다. 자신감이 생긴다"고 덧붙였다.

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이시안은 쌍꺼풀 테이프 사용 전후의 모습도 함께 공개하며 차이를 직접 보여줘 관심을 모았다.

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한편 이시안은 '솔로지옥4'에서 모든 남성 출연진의 마음을 사로잡아 화제에 올랐다.

jyn2011@sportschosun.com