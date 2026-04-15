전략 게임 '전략적 팀 전투(TFT)', 신규 세트 '우주의 신들' 15일 출시

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라이엇 게임즈의 전략 게임 '전략적 팀 전투(TFT)'가 신규 세트 '우주의 신들'을 15일 출시했다.

플레이어는 '공동 선택 라운드' 대신 '신들의 성역'을 통해 '소라카'와 '이블린' 등 함께할 '신'을 선택하게 된다. 신마다 서로 다른 효과와 전리품을 제공해 다양한 전략을 구상할 수 있다. 게임 플레이 도중 '펭구'가 순위별 보상을 추가 제공해, 하위권 플레이어도 역전을 노릴 수 있다. '해방된 암흑의 별 모데카이저'와 '미니 별 수호자 신드라' 등 장식 요소도 순차적으로 즐길 수 있다.

라이엇 게임즈는 17일부터 다양한 이벤트를 진행한다. 플레이어는 'TFT'를 한 판만 플레이해도 이벤트 페이지에서 '신들의 플레이 이벤트'에 참여하고 보상에 응모할 수 있으며 이벤트 기간 내 랭킹 500위 달성 시 '보물 토큰'을 지급하는 '신들린 랭킹 이벤트'에도 참여할 수 있다.

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'레벨업지지'에서는 '월드클래스 전국 아마추어 토너먼트'를 개최한다. 이번 대회는 15일부터 예선 참가 접수를 시작하며 'TFT' 플레이어라면 누구나 참여 가능하다. 상위 2인은 프로 대회인 '전략가의 컵'에 진출한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com