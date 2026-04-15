아이유, '뼈말라' 비결 "연두부 치즈전으로 관리, 라면은 못 참을 때만"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 아이유가 몸매 관리 비결을 공개했다.

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15일 유튜브 채널 '셰프 안성재'에는 '아이유는 야식도 이렇게 먹지은 늦은 밤 부담 없이 먹기 좋은 아이유 표 야식 레시피 공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 아이유가 준비한 메뉴는 '연두부 치즈전'이었다. 아이유는 "일 끝나고 집에 가면 밤일 때가 많다"며 "칼로리가 높은 음식도 좋아하는데 스케줄을 앞두고 있으면, 늘 그런 것은 먹을 수는 없다. 그래서 유튜브에서 이 레시피를 발견했다"고 설명했다.

그러면서 "제가 부드러운 식감을 좋아한다. 칼로리도 낮고 맛도 챙기면서 살도 별로 찌지 않는 음식이다. 몇 번 해 먹어보니까 괜찮은 것 같더라"라고 덧붙였다.

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본격적으로 연두부 치즈전 요리에 나섰고, 안성재는 "아이유 님 이런 전 말고 평소에도 요리하냐"고 물었다.

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이에 아이유는 "처음에 자취 시작했을 때는 요리가 재밌었다. 그런데 소질이 좀 없는 것 같더라. 그래서 어느 순간부터 좀 요리를 안하게 됐다"며 "집에서는 거의 라면 위주로 먹는다. 라면을 제일 좋아한다. 그런데 늘 먹을 순 없으니까 진짜 못 참을 때 먹는다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com