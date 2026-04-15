이국주, 도쿄 130만원 월세살이.."전성기 수입? 못 받은 돈 많다" 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 이국주가 일본 도쿄에서의 월세 생활을 공개한 가운데, 전성기 시절 수입과 관련해 "못 받은 돈이 많다"고 털어놔 눈길을 끌었다.

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15일 장영란의 유튜브 채널에는 '잘나가던 이국주가 갑자기 일본 월세집으로 이사 간 이유는? (장영란 충격)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이국주는 장영란에게 도쿄에서 생활 중인 월세 130만 원 상당의 원룸을 소개했다.

집은 아담한 크기에도 불구하고 깔끔하게 정리된 모습으로 눈길을 끌었다. 이국주는 "집이 좁다 보니 자석을 활용해 수납을 하고 있다"며 공간을 효율적으로 활용하는 노하우를 소개했다.

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미니멀한 생활 방식도 눈길을 끌었다. 이국주는 "침대 대신 쇼파에서 자고 있다"며 "치우는 게 번거로워서 최대한 간소하게 생활하고 있다"고 밝혔다.

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이와 함께 일본 생활을 선택한 이유도 털어놨다. 그는 "한국에서는 어디를 가도 알아보는 경우가 많아 항상 준비된 모습을 보여야 한다는 부담이 있었다"며 "일본에서는 그런 시선에서 벗어나 편하게 지낼 수 있어 힐링이 된다"고 솔직하게 말했다.

이국주는 번아웃을 겪었던 당시 심경도 솔직하게 털어놨다. 이국주는 "작년 12월 말까지도 '왜 이런 일들이 생기지?' 싶은 순간들이 많았다"며 힘들었던 시기를 떠올렸다. 이어 "그때 가장 속상했던 건 내가 스스로 행복하다고 믿고 있었다는 점"이라며 "3년 전에도 '나 너무 행복하다'고 생각했는데, 돌아보니 행복한 척을 하고 있었던 것 같다"고 고백했다.

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그는 "행복하다고 생각했는데 실제로는 아니었다는 걸 깨달으면서 '그럼 나는 어떻게 살아야 하지?'라는 생각까지 들었다"며 "지금은 내가 누구인지, 무엇을 하고 싶은지 조금은 알 것 같다. 엄마에게도 '요즘은 진짜 행복하다'고 말할 수 있게 됐다"고 덧붙이며 현재의 달라진 마음가짐을 전했다.

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또한 전성기 시절 수입에 대해 이국주는 "진짜 바쁠 때는 건드리는 사람도 많다. 깨지는 돈도 많았고, 못 받은 돈도 있었다"고 솔직하게 털어놨다.

마지막으로 이국주는 "현재 목표는 딱히 없다. 한국 집을 조금 줄이더라도 일본 집을 무조건 유지할거다. 내가 쉴 수 있는 공간을 해놔야할 것 같아서다"라고 밝혔다.

한편 이국주는 지난해 4월 방송 활동이 줄어든 뒤 일본 도쿄로 건너가 자취를 시작했으며, 현재는 한국과 일본을 오가며 활동을 이어가고 있다.

jyn2011@sportschosun.com