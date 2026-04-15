"故최진실, 납치될 뻔했는데..뜻밖의 행동에 감동" 뒤늦게 밝혀진 미담

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고(故) 최진실이 심리적으로 힘든 상황에서도 조영구를 배려한 미담이 뒤늦게 알려졌다.

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15일 '유튜브 하지영' 채널에는 '한밤의 연예가 섹션 l 대한민국 최초 3사 리포터 총집합… 이렇게까지 말해도 돼? 연예계 비하인드 전면 공개! l 조영구·김태진·하지영·박슬기·김새롬'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

조영구는 지난 리포터 시절을 떠올리며 "세상을 떠난 연예인들 생각이 많이 난다"라며 최진실을 언급했다. 이어 "최진실이 집에 가는 길에 납치당할 뻔했던 사건을 아나?"라고 물어 모두를 놀라게 했다. 최진실은 지난 1998년 오전 2시30분께, 자택 5층으로 향하다가 40대 괴한에게 납치될 뻔했다.

조영구는 "당시 난리가 났는데, 다음날 김혜자 씨와 영화 '마요네즈' 촬영이 있었다. 기자 40명이 취재한다고 모였는데 나도 가야 했다. 근데 김혜자 씨가 기자들 앞에서 '절대 누구든 최진실 인터뷰하지 마라. 가만히 안 있겠다'라고 했다"라고 말했다. 이어 "그래서 최진실을 향해 몰래 한 번만 인터뷰를 해 달라고 빌었다. 그랬더니 나보고 오라고 하더라. 아무도 인터뷰를 안 해줬는데 나만 살짝 해줬다. 그 동안 만난 의리를 있어 부탁을 들어준 거였다"라며 최진실을 그리워했다.

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한편 최진실은 지난 2008년 향년 39세 나이로 세상을 떠났다.

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joyjoy90@sportschosun.com