'신지와 결혼' 문원, 14kg 빼더니 얼굴이 반쪽...몰라보겠네 "계란만 먹어"

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[스포츠조선 김수현기자] 오는 5월, 신지와 결혼을 앞둔 가수 문원이 두 달만에 14kg를 빼고 몰라보게 달라진 근황을 공개했다.

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15일 유튜브 채널 '어떠신지?!'에서는 '지금 가기 딱 좋은 한남동 데이트 코스 추천!(브런치 맛집부터 쇼핑까지)' 영상이 업로드 됐다.

곧 결혼을 앞둔 문원은 살이 많이 빠진 모습. PD는 "상문이 형 살 진짜 많이 빠지셨다"라고 놀라워 했다.

문원은 "두 달 동안 관리해서 거의 14kg 정도 뺐다"라 밝혔다. 실제로 살을 빼기 전 문원과 현재의 문원은 현저하게 달라진 모습.

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"형만의 루틴 같은 거 있냐"며 궁금해하는 PD에 문원은 "무조건 달리기다. 아침은 많이 먹고 저녁은 아예 안먹고 계란만 먹는다"고 다이어트 팁을 전했다.

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현재 함께 살고 있는 신지 역시 "프로틴을 먹는다"며 문원을 거들었다.

문원은 "프로틴 아니면 계란만 먹고 한시간 이상을 무조건 (런닝머신) 7.6~8로 해놓고 한 시간을 달린다"고 털어놓았다.

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그는 계란만 먹기, 프로틴, 1시간 달리기를 강조하며 "그거를 일주일에 네 번 이상 하면 급속도로 빠진다"라고 자랑했다.

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한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 오는 5월 결혼식을 올린다. 두 사람은 이미 지난해 웨딩촬영을 마치고 신혼집을 마련해 동거 중이다.

문원이 돌싱이며 딸이 있다는 사실이 공개되자, 이혼 사유 등 사생활과 관련한 의혹이 제기되며 부정적인 여론이 확산됐지만 신지와 문원은 이에 관해 적극적으로 해명하며 결혼에 대한 공식 의사를 밝혔다.

shyun@sportschosun.com