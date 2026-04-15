[현장라인업]"최대 변수는 이동경 결장" 운명의 K리그1 1, 2위 충돌…'야고-후이즈 맞불' 울산, 서울 베스트11 공개

인천축구전용경기장/ K리그1/ 인천유나이티드 vs 울산HDFC/ 울산 야고 득점, 이동경 도움/ 골 세레머니/ photo by Jaehoon Jung

인천축구전용경기장/ K리그1/ 인천유나이티드 vs FC서울/ 서울 송민규 득점, 후이즈, 바베츠/ 골 세레머니/ 사진 곽동혁

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[울산=스포츠조선 김성원 기자]피할 수 없는 충돌이다. 1, 2위의 대결이라 더 흥미롭다.

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'2위' 울산 HD가 15일 오후 7시 30분 울산 문수축구경기장에서 '1위' FC서울과 '하나은행 K리그1 2026' 2라운드 순연경기를 치른다. 두 팀은 당초 지난달 7일 맞닥뜨릴 예정이었다. 그러나 서울의 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 일정으로 연기됐다.

서울은 K리그1에서 유일한 무패 팀이다. 5승1무로 승점 16점이다. 서울은 2016년 이후 10년 만의 정상 등극을 꿈꾸고 있다. 서울 바로 밑이 울산이다. 울산은 4승1무1패, 승점 13점을 기록 중이다. 울산은 2024년 K리그1 3연패를 달성하며 '왕조의 문'을 열었다. 그러나 지난해 9위로 고꾸라졌다. 이번 시즌 명예회복을 노리고 있다.

울산은 지난 시즌 서울에 1무2패로 열세였지만 홈에선 '절대' 강했다. 2017년 4월 16일 1대1 무승부 이후 13경기 연속 무패(9승4무)를 달리고 있다. 서울은 지난 라운드에서 난적 전북 현대에 1대0으로 승리하며 무려 3205일 만에 안방 승리의 기쁨을 누렸다. 또 한번 '징크스 탈출'을 노린다.

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'베스트 11'이 공개됐다. 전력 누수가 있다. 울산은 이동경이 부상으로 결장한다. 최대 변수다. 김현석 울산 감독은 4-2-3-1 시스템을 꺼내든다. 원톱에 야고가 포진하는 가운데 2선에는 이진현, 이희균, 벤지가 배치된다. 보야니치와 이규성이 수비형 미드필더 역할을 맡는 가운데 포백에는 조현택, 정승현, 이재익, 최석현이 호흡한다. 골문는 조현우가 지킨다.

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김기동 서울 감독은 4-4-2 카드로 맞불을 놓는다. 투톱에는 후이즈와 이승모가 위치하고, 송민규, 바베츠, 손정범, 정승원이 미드필드에 늘어선다. 박수일, 로스, 야잔, 최준이 포백을 형성하고, 골키퍼 장갑은 구성윤이 낀다.

울산=김성원 기자 newsme@sportschosun.com