안정환, 4억 기부 후 밝혀진 진실..."판자촌서 배고파 시작한 축구" (유퀴즈)

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[스포츠조선 김수현기자] 전 국가대표 축구선수 안정환이 4억이 넘는 고액의 기부에 대한 소감을 밝혔다.

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15일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 한국 축구계의 레전드, 안정환이 출연했다.

최근 안정환은 유튜브 수익금 4억 3600만 원을 기부해 화제가 됐다. 어려운 조손 가정이나 유소년 꿈나무들에게 기부를 했다고.

"통 크다"라는 유재석에 안정환은 "형님이 더 많이 하시지 않냐"라고 민망해 했다.

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안정환은 "청소년 시기에 어려운 친구들이 많다. 요즘은 축구하는데 돈이 많이 든다. 저도 어렸을 때 넉넉하지 않은 편이어서 도와주면 좋을 거 같다 생각했다"라 설명했다.

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사실 요즘 어린 친구들은 안정환을 '웃긴 냉장고 아저씨'로 알지만 사실 그는 대한민국 축구 영웅이었다.

지금은 세계적으로 활약하는 선수들이 많지만 그 당시에는 안정환이 '안느'라 불릴 정도였다.

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안정환은 축구의 시작이 배고픔이었다고. 그는 "학교에 축구부가 있었는데 끝나면 빵하고 우유를 줬다. 그거 먹고 싶어서 시작했다. 마침 달리기도 빨랐다"라 했다.

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안정환은 "저를 키워주시던 할머니는 계속 반대했다. '왜 뛰니 배고프게. 가뜩이나 잘 못 먹는데' 하셨다. 제가 노량진 본동에서 살았는데 판자촌이 있었다. 먹을 게 많이 없었다. 동네 친구들도 마찬가지고 어려운 시기였다. 결국 빵하고 우유가 목적이었다. 축구는 몰랐으니까. 그렇게 운동을 시작했다"라 털어놓았다.

안해본 아르바이트가 없다는 안정환은 "지하철, 민속주점에서도 일을 해봤다.

shyun@sportschosun.com