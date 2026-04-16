김구라, '6살 늦둥이 딸'과 깜짝 영상통화...이경규 기 죽인 ‘현역 아빠’의 위엄

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[스포츠조선 정안지 기자]tvN STORY '육아인턴'의 육아 레벨 제로 예비 할아버지, 이경규와 안정환을 위해 김구라와 김남일이 긴급 투입된다. 하지만 든든한 지원군일 줄 알았던 이들의 등장이 오히려 '인턴즈'의 멘탈을 흔들어 놓으며 예측 불가 반전의 재미를 선사할 예정이다.

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오늘(16일) 방송되는 tvN STORY '육아인턴' 2회에서는 본격적인 실전 육아에 부딪힌 이경규와 안정환의 눈물겨운 사투가 이어진다. 여기에 육아 지옥에 빠진 이들에게 '어시스트'를 하기 위해 김구라와 김남일이 등판해 기대를 모은다.

먼저 안정환 팀에는 축구 후배 김남일이 육아 지원군으로 나선다. 안정환은 지난 방송에서 자아와 독립심이 강해지는 시기의 아이의 '싫어병' 때문에 쩔쩔맸던 바. 분위기 전환을 위해 김남일이 국가대표 수비수의 어시스트 실력을 발휘한다. 그런데 결과는 예상치 못한 방향으로 흐른다. 김남일은 등장하자마자 '호랑이 태워주기', '비행기 놀이' 등 넘치는 체력으로 아기의 마음을 단숨에 사로잡기 때문.

그동안 안정환에겐 "싫어!"를 연발하며 거부하던 아이가 김남일의 손길에 밥을 맛있게 받아먹고, 기피하던 양치질까지 하는 '착한 아이'로 돌변하자 안정환은 충격에 빠진다. 결국 서운함이 폭발한 안정환이 귀여운 질투를 표출하는 모습이 포착돼 웃음을 자아낸다. 이에 '필드의 영웅' 안정환을 '질투의 화신'으로 만든 김남일의 육아 스킬은 무엇일지 궁금증이 증폭된다.

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한편, '예능 대부' 이경규는 늦둥이 딸 아빠 김구라의 도움을 받는다. 하지만 김구라는 이경규의 어설픈 육아를 팩트로 콕콕 찌르며 '잔소리 폭격'을 퍼붓는다. "이 형님 너무 모르네"라며 사사건건 이경규의 육아 방식을 지적하고, 끊임없이 "형님!"을 외치며 무한 잔소리 궤도에 진입한다.

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여기에 김구라는 아이와의 거리감을 좁히기 위해 자신의 딸과 영상통화를 시도하는 모습도 보인다. 아이보다 한 살 많은 여섯 살 딸과의 통화를 통해 자연스럽게 분위기를 풀어보려는 것. 김구라는 '현역 아빠'로서 은근한 육아 경력 어필에 나서고, 이를 지켜보던 이경규의 반응까지 더해지며 미소를 자아낼 예정이다.

지쳐가던 이경규는 급기야 아기에게 밥을 먹이는 속도까지 마음대로 하는 김구라에게 폭발하고 만다. 이경규는 결국 "내가 왜 네가 시키는 대로 하고 있지? 도와주러 온 놈이!"라며 참았던 분노를 터뜨리며 반란을 일으킨다. 육아 앞에 무너진 두 예능 거물의 우정과 대환장 육아 케미가 시청자들의 기대를 고조시킨다.

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긴급 투입된 김구라와 김남일의 어시스트로 '인턴즈' 이경규와 안정환이 첫 출근을 성공적으로 마무리하고 퇴근할 수 있을지, 더욱 강력해진 웃음과 공감을 예고한 tvN STORY '육아인턴' 2회는 오늘(16일) 목요일 저녁 8시에 방송된다.

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anjee85@sportschosun.com