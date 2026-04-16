'애주가' 장윤정 "몸 염증 걱정돼 '이것' 먹기 시작..덜 붓고 피부 밝아져"

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[스포츠조선 김소희 기자]가수 장윤정이 공복 올리브유 섭취의 효과에 대해 솔직한 경험담을 전했다.

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15일 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 "제 노래를 부른다 해서 잠깐 다녀와봤습니다 l 선배님들 사랑하고요 후배님들 파이팅인 줄만 알아요"라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장윤정은 아침부터 스케줄을 소화하기 위해 메이크업숍을 찾았다. 그는 "원래 집에 이 시간에 있을 때에는 애기들 스낵 싸서 학교 보낸다"면서 "그 뒤에 건강한 루틴을 만들고자 해서 요새 제가 하는 게 공복에 올리브유 섭취"라고 전했다.

이어 장윤정은 꽤 오랜 기간 올리브유를 먹어왔다며 "제가 애주가다 보니 몸속 염증 수치가 항상 걱정된다"고 솔직하게 이유를 전했다.

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이어 "올리브유 효능이 몸 속 염증 완화에 도움을 준다"며 "다이어트 하시는 분들도 올리브유 많이 시도하시는데, 이걸 확실히 공복에 먹으며 배고픈 생각도 덜해진다"고 설명했다.

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그러면서 장윤정은 "피부도 좋아지고 밝아진 느낌이다. 남편 도경완 씨도 '원래 얼룩소 같았는데 하얗게 됐다'고 하더라"며 웃음을 자아냈다.

또한 "순환이 좋아서 그런지 제가 원래 아침에 엄청 부었는데, 붓기도 확실히 덜해졌다"며 "몸도 가벼워지는 느낌이 확실히 든다"고 극찬했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com