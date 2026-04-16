'41세' 장도연, 이동욱→공유→손석구가 적극 애정했는데..."남자 덕은 없다" 직설에 당혹

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 장도연이 사주풀이 중 "남자의 덕은 없다"는 말에 당황했다.

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16일 tvN '구기동 프렌즈' 측은 "남자 복은 없어도 인복은 최고?! 장도연을 울컥하게(?) 만든 사주 풀이"라는 제목으로 예고편을 공개했다.

영상 속 장도연은 경수진과 장근석, 최다니엘, 안재현과 함께 영화 '파묘'에 자문으로 참여했던 무속인과 그의 며느리인 무속인을 만나 점사를 받았다.

첫 신당 방문에 긴장 반 설렘 반으로 무속인 앞에 앉은 장도연은 "할머니가 하시는 말씀이 '참으로 네 성격을 보면 참 소심하고 안으로도 많이 감추는데 어찌 그 일을 해 먹고 살아가고 있느냐'"라는 무속인의 말에 놀란 기색을 감추지 못했다. 이를 들은 안재현은 "여리구나"라고 말했다.

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이어 무속인은 "삼키고 삼켜서 내뱉는구나. 이제는 마음에 인이 다 돼서, 본인 성격이 많이 녹아났다고 한다. 할머니가 참 대견하다고 하신다"라면서 "앞으로 막막한 것 같은데 그래도 갈 수 있을 용기가 난다. 왜? 네 주위에 사람들 때문이다"라고 말했다.

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이어 장도연은 "주위 사람들이 용기를 주고, 힘을 내주고 옆에서 부모보다도 더 가까이 있는 사람들이 있다"라는 무속인의 말에 눈시울을 붉혔다.

하지만 분위기는 곧 반전됐다. 무속인이 "남자의 덕은 없다"라고 한 것. 장도연은 남자복보다 인복이 깊은 타임이라는 말에 웃었고, 최다니엘은 "여기 올 때도 연애하고 싶다 그랬는데"라고 말해 웃음을 안겼다.

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그동안 장도연은 여러 남자 배우들의 '이상형'으로 꾸준히 언급되며 뜻밖의 설렘을 안겨왔다. 이동욱과 공유, 손석구, 이준혁 등 내로라하는 배우들과의 인연 속에서 자연스럽게 러브라인이 형성되며 '핑크빛 기류'가 포착되기도 했다.

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또한 무속인은 장도연에 대해 "모든 거를 다 꺼놓고 책 보는 게 좋은가 보다. 책을 보고 혼자 있는 그 시간이 너무 좋아서 그 책 안에 빠져들어 가서 내가 나를 돌아보며, 혼자 울기도 하고 혼자 웃기도 하고 내가 앞으로 해야 하는 일을 그려도 본다"라고 했다. 실제로 평소 혼자 책을 읽고 신문을 보며 시간을 보내던 장도연은 이 말에 묘한 안도감을 드러냈다.

이어 "공부 많이 하시라고 한다. 미술 공부, 영화 공부도 하면서 지식을 쌓으라고 한다. 또 신문 보면서 양식을 주라고 한다"라면서 "죄송하다. 나온 대로 이야기 하겠다. 참 못 배운 사람이다"라는 직설적인 표현이 이어지자, 장도연은 다시 한번 당황한 표정으로 웃음을 터뜨렸다.

무속인은 "어렸을 때 환경이 날 좀 더 받쳐줬으면 내가 더 일찍 성공했을 텐데, 그러니 지금이라도 내가 나를 위해서 보상을 줘야 한다. 공부도 더해라"라고 조언해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com