"손흥민 목숨 바쳐 뛰는 우리 팀의 상징" LA FC 감독 소신 발언..."이기적이지 않고, 강력하게 헌신" 극찬

사진=파브리시오 로마노

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[스포츠조선 김대식 기자]마르크 도스 산토스 LA FC 감독은 손흥민의 가치를 정말 높게 평가하고 있었다.

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LA FC가 15일(이하 한국시각) 멕시코 푸에블라의 에스타디오 쿠아우테목에서 열린 크루스 아술(멕시코)과의 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 2차전에서 1대1로 비겼다. 1차전에서 3대0 대승을 거둔 LA FC는 합계 스코어 4대1을 기록, 3년 만에 4강 진출에 성공했다. LA FC의 이 대회 최고 성적은 두 차례 준우승(2020년, 2023년)이다. LA FC는 톨루카(멕시코) 승자와 결승 진출을 다툰다.

손흥민은 12일 포틀랜드 팀버스전(1대2 패)에서 결장했다. 크루스 아술과의 원정경기에 대비한 전략적인 선택이었다. 그는 다시 최전방을 책임졌다. 하지만 이날은 최전방 스트라이커 역할도 중요했지만 수비수 역할을 해줘야 했다. 홈에서 열린 1차전에서 3대0으로 승리한 LA FC 입장에서는 득점도 중요하지만 실점하지 않는 게 중요했기 때문이다.

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도스 산토스 감독은 무리수를 둘 필요가 없었다. 손흥민도 평소보다 더 내려서서 수비에 집중했다. 마치 '텐백'의 일부처럼 움직였다. 이날 손흥민의 공격 국면에서의 활약상은 경기 막판에 나온 페널티킥 유도 장면에 기여한 것밖에 없었다.

경기 후 축구 통계 매체 풋몹의 평점은 6.4점, 팀에서 2번째로 낮았다. 슈팅 시도는 1회, 기회 창출도 1회뿐이었다. 하지만 이는 통계로 책정한 점수일 뿐이었다. 손흥민은 최전방 수비수 역할을 충실히 해냈다. 최전방에서 크루스 아술의 공격 흐름을 계속해서 방해해주면서 성실하게 압박해줬다. 손흥민의 보이지 않는 노력이 LA FC의 3년 만에 챔피언스컵 4강행에 기여했다.

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경기 후 도스 산토스 감독은 멕시코 취재진으로부터 손흥민이 어떤 의미를 가지고, 얼마나 중요한 역할을 맡고 있는지 질문을 받았다. 그는 "그런 점이 중요하다. 손흥민은 단순히 겸손한 선수일 뿐만 아니라, 오늘 경기에서 자신의 삶을 바치듯 처절하게 내려와 수비에 가담했으며 이기적으로 뛰는 선수도 아니다"며 손흥민의 기여도를 칭찬했다.

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이어 "팀을 위해, 그리고 물론 LA FC를 위해 아주 강력하게 헌신하고 있다. 해외 팬들을 끌어모르고, 구단의 상징 같은 선수"라며 극찬도 아끼지 않았다.

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도스 산토스 감독은 손흥민이 골을 넣지 못하더라도 항상 신뢰를 보내는 중이다. 시즌 초반 손흥민이 골을 넣지 못해서 에이징 커브 논란에 시달렸을 때도 손흥민에 대한 무한한 애정을 드러냈다.

당시 그는 "가끔 사람들이 손흥민에게 너무 가혹하다는 생각이 든다. 골을 넣어야 한다는 압박을 준다. 하지만 손흥민은 우리 팀에 정말 놀라운 존재다. 매번 골을 넣을 필요는 없다. 팀을 돕는 것이 우선이고, 그는 지금 그 역할을 완벽히 해내고 있다"며 손흥민의 활약에 박수를 보냈다.

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또한 "손흥민이 매 경기 나타나서 5골씩 넣을 거라고 생각한다면 그건 망상이다. 리그를 모르고 축구를 모르는 소리다. 이 리그는 쉽지 않고 손흥민은 정말 많이 헌신한다. 저는 그를 전적으로 신뢰한다"고 했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com