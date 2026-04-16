정진운, 13일만에 ‘유미의 세포들’ 전격 하차…원작에 없던 세포역 맡더니 결단

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[스포츠조선 조민정 기자] 뮤지컬 '유미의 세포들'에 캐스팅됐던 정진운이 출연 확정 13일 만에 하차 소식을 전했다.

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16일 제작사 샘컴퍼니는 공식 SNS를 통해 "109 세포 역으로 캐스팅됐던 정진운이 스케줄 문제로 이번 공연에 함께하지 못하게 됐다"고 밝혔다. 이어 "추가 캐스트는 추후 공개될 예정"이라며 "더 완성도 높은 작품으로 찾아뵙겠다"고 전했다.

정진운은 '유미의 세포들'에서 109 세포 역으로 빅스 레오와 더블 캐스팅돼 기대를 모았던 상황이다. 그러나 지난 3일 캐스팅 라인업이 공개된 지 불과 13일 만에 하차가 결정되면서 아쉬움을 남기고 있다.

'유미의 세포들'은 글로벌 누적 조회수 35억 뷰를 기록한 동명의 웹툰을 원작으로 평범한 직장인 유미의 일상과 사랑을 머릿속 세포들의 시선으로 풀어낸 작품이다. 티파니 영, 김예원, 정택운, 김소향, 유리아 등이 출연을 확정지었다.

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한편 뮤지컬 '유미의 세포들'은 오는 6월 30일부터 8월 23일까지 서울 서초구 예술의전당 CJ토월극장에서 공연된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com