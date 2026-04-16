'2026 아시아 이스포츠 대회', 7개 종목에 출전할 한국 국가대표 20명 선발

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한국e스포츠협회는 오는 24~26일 진주실내체육관에서 열리는 '2026 아시아 이스포츠 대회'(ECA 2026) 7개 종목에 출전할 국가대표 파견후보 선수 20인을 발표했다.

이번 대회에는 대한민국을 비롯해 중국, 일본, 베트남, 태국, 필리핀, 몽골 등 7개국이 참가한다. 대회는 대전격투 부문 3개 종목('스트리트 파이터 6', '철권 8', '더 킹 오브 파이터즈 XV'), '배틀그라운드 모바일', '이터널 리턴', '이풋볼 시리즈'(PC·모바일) 등 정식종목 6개와 시범종목 '스테핀'을 포함해 총 7개 종목으로 운영된다. 대한민국은 모든 종목에 선수를 선발했으며, 파견후보 선수는 총 20명이다.

전 종목에 걸쳐 최상위 경쟁력을 갖춘 대표팀이 구성된 가운데, 특히 대전격투, '이풋볼' 등 아시안게임 종목은 국가대표 선발전 상위 입상자가 참여하는 등 2026년 아이치-나고야아시안게임을 앞두고 실전 경쟁력을 점검하는 무대가 될 것이라고 협회는 전했다.

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우선 대전격투 종목은 세부 종목별로 아시안게임 국가대표 선수 선발전을 진행했다. '스트리트 파이터 6'에선 'DakCorgi' 연제길(KT롤스터), '철권 8'은 '무릎' 배재민(키움 DRX), '더 킹 오브 파이터즈 XV'는 'MadkoF' 이광노가 각 종목 선발전에서 입상했으며, ECA 2026 파견 명단에 포함됐다. 특히 연제길은 2022년 항저우아시안게임 국가대표로 활약한 바 있다.

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'배틀그라운드 모바일' 종목은 경기력향상위원회 산하 소위원회를 통해 최근 2개년 성적 우수자와 지난 3월 진행된 공개 평가회 결과를 바탕으로 파견후보 선수 5인을 결정했다. 'FAVIAN' 박상철, 'NolBu' 송수안(이상 디플러스 기아), 'HYUNBIN' 전현빈,'XZY' 김준하, 'TIZ1' 김동현(이상 농심 레드포스)이 이름을 올렸다.

'이터널 리턴' 종목은 지난 3월 6~8일 팀 단위 선발전을 진행했으며, 선발전 상위 2개 팀 소속 선수 8인이 파견후보 선수로 선정됐다. 양주 웨일즈 'fana' 하형석, 'gwork' 곽정원, 'stormchaser' 최인구, 'BoBmalsa' 심민성과 대구 가디언즈의 'JJangE' 최창희, 'Soeh' 윤지훈, 'Curry' 박종호, 'Saten' 변준영이 포함됐다.

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'이풋볼 시리즈'의 경우 PC 부문에선 'Ssong' 송영우와 모바일에선 'DK-DK' 김도겸이 선수 명단에 포함됐다. 두 선수는 부문별(PC·모바일) 아시안게임 국가대표 선수 선발전 상위 입상자다.

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시범종목인 '스테핀'은 지난 11일부터 3일간 한국 대표 선발전을 진행했다. 그 결과 이세연(서울예술대학교)과 김하율(충암중학교)이 상위 입상자로 한국 대표에 선발됐다. 특히 이세연은 지난해 ECA에 이어 2년 연속 한국 대표로 이름을 올렸다.

대회는 24일 대전격투 예선 및 결승, '이풋볼 시리즈' 경기로 시작한다. 25일에는 개막식과 함께 '이터널 리턴'과 '배틀그라운드 모바일' 1일차 경기가 진행된다. 마지막 날인 26일에는 '배틀그라운드 모바일'와 '이터널 리턴' 2일차 경기가 순차적으로 열린다. '스테핀' 종목은 경기장 내 전용 공간에서 상시 진행된다.

아울러 대회 기간 동안 진주실내체육관 일대에서는 협회와 경상남도, 진주시가 마련한 각종 체험존과 팝업 스토어, 코스프레 퍼레이드 등 다양한 문화행사가 운영된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com