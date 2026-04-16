X이소 5천원, X팡 7천원..황재근, 초저가 의류에 "다자이너는 어떻게 살아남나"

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[스포츠조선 김소희 기자]패션 디자이너 황재근이 초저가 아이템으로 완성한 올블랙 OOTD를 공개하며 현실적인 고민을 털어놨다.

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16일 황재근은 자신의 계정에 "바람막이 5천원 다이소, 버뮤다핏 트레니인 팬츠 7천원 쿠팡, 민소매 티 3천원 알리"라며 직접 착용한 패션을 소개했다.

저가 제품들로 구성된 스타일이지만, 전체적으로는 군더더기 없이 정리된 올블랙 룩을 완성하며 패션 디자이너다운 감각을 드러냈다. 일상 속에서 쉽게 접할 수 있는 아이템들을 활용했음에도 전체적인 실루엣과 분위기로 '디자이너 클래스'를 보여줬다는 평가다.

다만 그는 패션업계 현실에 대한 고민도 함께 전했다. 황재근은 "디자이너는 어떻게 살아남아야 할까"라는 글을 남기며 치열해지는 패션 시장 속 생존에 대한 솔직한 심경을 드러냈다.

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한편 황재근은 세계 3대 패션학교로 꼽히는 벨기에 앤트워프 왕립예술학교 출신으로, MBC 예능 복면가왕에서 '복면 디자이너'로 등장해 대중에게 얼굴을 알렸다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com