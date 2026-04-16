'짱구' 신승호 "14살 연상 정우와 찐친 케미? 아주 만족, 매 회차 촬영 기다려져"

영화 '짱구' 시사회가 16일 오후 서울 CGV용산에서 열렸다. 배우 신승호가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.16/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신승호가 영화 '짱구'에서 정우와 찐친 케미를 뽐낸 소감을 전했다.

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신승호는 16일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '짱구' 언론·배급 시사회에서 "제가 언제 정우 선배한테 반말을 써 보겠나"라며 "선배가 촬영장에서 편하게 대해주셔서 감사했다"고 말했다.

22일 개봉하는 영화 '짱구'는 매번 꺾이고 좌절해도 배우가 되겠다는 바람 하나로 버티고 일어서는 오디션 천재 '짱구'(정우)의 유쾌하고 뜨거운 도전 드라마로, 배우 정우와 오성호 감독이 공동 연출을 맡았다.

신승호는 짱구의 친구 장재를 연기, 14살 연상인 선배 정우와 절친 케미를 자랑했다. 그는 "'짱구'라는 작품이 아니면, 정우 선배께 언제 친구 역할로 반말을 써 보겠나. 선배가 촬영 현장에서 항상 편하게 대해주셨다. 또 최근에 촬영했던 작품들에 비해서는 회차가 많지 않았다. 촬영을 앞두고 출근하는 매 회차마다 기다려졌다"며 "정우 선배와 호흡이 너무 좋았어서 아주 즐거운 과정이었다"고 만족감을 드러냈다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com