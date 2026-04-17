서인영 "욕설 논란 후 마비·경련"…소문 무서워 병원도 못 갔다

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 과거 욕설 논란 이후 겪었던 심각한 공황장애와 마비 증상, 그리고 곁을 지킨 동생에 대한 미안함을 고백했다.

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17일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' SNS에는 '공황장애, 우울증으로 아팠던 서인영 그리고 그 곁을 지킨 한 사람 "나에게 언니는 7살 미운 꼬마이자 친구, 엄마 같아" 40년 만에 처음 전하는 동생의 편지'라는 게시물이 공개됐다.

영상서 유재석은 "이 당시에 심적으로도 여러 가지 본인 스스로를 관리하고 통제할 수 있는 상황이 아니었다고 하던데 주변의 있는 가족분들이 와서 보기도 하고 일으켜 세우는데 가족분들이 큰힘을 쏟았다고 하던데"라며 서인영의 욕 사건 이후의 상황을 언급했다.

이에 서인영은 "제가 공황발작이랑 마비랑 이런 게 경련이 많이 일어나서 쓰러지길 잘 했다. 사실 술을 먹으면 안되는데 이겨 내려면 잊을 때는 술이 좋지 않냐. 약에 술까지 먹으니까. 최악이었다"라며 당시를 회상했다.

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이어 "제가 자주 쓰러져 있으니까 동생이 항상 불안한 마음에 그 몇 년을 산 거다. 저 때문에 저랑 똑같이 욕 사건을 저지른 일에 똑같이 얹혀서 산 거다. 동생은 사는 게 사는 게 아니었을 거다. 연락이 안된다 그러면 무조건 뛰어오는 거다. 그러면 쓰러져 있고 그러니까 들어서 침대에 옮기고, 저는 기억을 못하고. 마비가 오면 주물러 주고 또 병원은 갈 수 없었다. 소문이 나면 너무 창피하니까. 제가 뭘 잘했다고 그런 시간들이 있었다. 그래서 제가 동생한테 미안한 게 참 많다"라며 동생에게 미안한 마음을 전했다.

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앞서 서인영은 지난 2017년 JTBC '님과 함께 시즌2' 두바이 촬영 당시 욕설 논란을 빚은 끝에 활동을 중단했다.

narusi@sportschosun.com