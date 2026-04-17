'7경기 무패X1위 질주' FC서울의 봄날! 18일 대전과 홈경기,장애인의 날 맞아 "패럴림피언과 함께하는 스포츠 페스티벌" 개최[오피셜]

사진출처=FC서울

사진제공=대한장애인체육회

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[스포츠조선 전영지 기자]대한장애인체육회가 장애인의 날(4월 20일)을 맞아 18일 서울월드컵경기장 북측(N) 구역 광장에서'2026년 패럴림피언과 함께하는 장애인 스포츠 페스티벌'을 개최한다.

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'하나은행 K리그1 2026' 8라운드 FC서울-대전하나 시티즌 경기 현장에서 펼쳐질 이번 행사는 장애-비장애인이 함께 어우러지는 참여형 스포츠 축제로 프로축구 FC서울 구단과 FC서울 및 대한장애인체육회 후원사인 프로-스펙스와 의 협업으로 진행된다. 프로-스펙스는 FC서울의 유니폼 스폰서 브랜드이자 2026 밀라노-코르티나 동계패럴림픽 국가대표 유니폼 스폰서로 장애인체육 발전을 위한 진심 어린 지원을 이어오고 있다.

사진제공=대한장애인체육회

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이날 행사에서는 휠체어농구, 시각축구 등 장애인스포츠를 직접 체험할 수 있는 '드림패럴림픽' 프로그램이 운영되며, 생활체육 캠페인'나답게 MOVE' 홍보관과 국가대표 응원 메시지 작성 이벤트, 포토존 등 다채로운 참여형 프로그램이 함께 진행된다. 행사 당일 프로그램 참여자에게 기념품이 제공되며, 현장 이벤트를 통해 축구 팬들과 시민들의 참여를 적극 유도할 계획이다.

장외 행사와 함께 밀라노-코르티나 동계패럴림픽 메달리스트들이 경기 현장에서 서울시민들 및 K리그 축구팬들과 가까이 소통한다. 대한민국 올림픽·패럴림픽 역대 최다 메달(금3, 은2)을 획득한 노르딕스키 '스마일리' 김윤지가 매치볼 전달을 맡고, 스노보드 사상 첫 동메달을 획득한 이제혁이 시축에 나선다. 휠체어컬링 16년 만의 은메달리스트, '믹스더블' 백혜진-이용석도 장내 퍼포먼스에 참여해 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 달굴 예정이다.

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대한장애인체육회 관계자는 "이번 행사는 장애인스포츠를 보다 가까이에서 경험하고 공감할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다"면서 "앞으로도 장애인과 비장애인이 함께 즐기는 통합 스포츠 문화 확산을 위해 다양한 노력을 이어가겠다"고 밝혔다.

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한편 FC서울은 15일 울산 HD 원정에서 송민규의 2골1도움 미친 활약에 힘입어 4대1 대승과 함께 7경기 무패를 달리며 6승1무, 승점 19점으로 리그 1위를 질주하고 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com