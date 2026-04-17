한국e스포츠협회, 학교 e스포츠 클럽 지도자 양성을 위한 워크숍 참가자 24일까지 모집

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한국e스포츠협회는 학교 e스포츠 클럽 지도자 양성을 위한 '2026 학교 이스포츠 지도자 워크숍' 참가자를 24일까지 모집한다.

이번 워크숍은 학교 e스포츠 활성화 사업의 일환으로, 지속 가능한 교육 환경 조성과 현장 중심 지도자 양성을 목표로 마련됐다. 워크숍은 협회 이스포츠지도자(C급)이상 라이센스 보유자 및 5월 내 취득 예정자를 대상으로 5월 1~2일 양일간 진행되며, 교육은 서울 마포구 DRX 이스포츠 아카데미에서 운영된다.

교육 과정은 이스포츠 교육 지도 방법론, 중·고등학생 특성 이해, 지도안 작성 및 실습 등으로 구성되며, 학교 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 중심 프로그램으로 진행된다. 이번 워크숍은 총 15명을 선발하며, 참가비는 전액 무료다. 수료자에게는 2026 학교 e스포츠 지도자로 활동할 수 있는 기회가 제공된다.

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참가 신청은 QR코드를 통해 가능하며, 자세한 사항은 학교 이스포츠 공식 홈페이지 및 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com