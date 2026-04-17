임성한 작가 초대했다더니…엄은향 역대급 어그로 "사실 전화 연결"

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[스포츠조선 이우주 기자] 유튜버 엄은향이 임성한 작가 초대를 두고 말을 바꿔 팬들의 원성을 자아냈다.

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17일 유튜버 엄은향은 임성한 작가와의 라이브 방송을 진행했다. 임성한 작가의 매체 출연은 무려 36년 만이다. 1990년 데뷔 후 신비주의를 유지해왔기 때문. 엄은향은 임성한 작가의 드라마 특유의 말투 특징을 콕 집어내 화제를 모은 유튜버로, 두 사람의 만남에 큰 관심이 모아졌다.

7시 45분부터 라이브 방송을 시작한 엄은향은 약 한 시간 동안 홀로 라이브 방송을 진행했다. 엄은향은 임성한 작가가 9시에 온다고 밝혔지만 9시가 되기 2분 전 돌연 말을 바꿨다,

엄은향은 "여러분께 한 가지 발표를 할 게 있다. 임성한 작가님하고 인터뷰가 준비되어있다. 사실이었는데 비서님께 전화를 받고 나서 만남을 추구했다. 라이브로 계획하지 않고 녹화를 생각하고 있었는데 작가님께서 만남을 1차 거절하셨다. 그래서 오늘은 전화 연결로 인터뷰를 진행하겠다"고 밝혔다.

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한 시간 넘게 임성한 작가가 출연하는 줄 알고 기다렸던 팬들은 분노했고, 이에 엄은향은 팬들 달래기에 나섰다. 엄은향은 "나는 얼굴이 나온다고 얘기한 적은 단 한번도 없다. 임성한 작가님 목소리 들어본 사람 있냐. 난 없다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com