'신비주의' 임성한 작가 "내 실물, 촌빨 날리게 생겨…필명 친오빠 이름 아냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 임성한 작가가 자신을 둘러싼 오해에 대해 밝혔다.

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17일 유튜버 엄은향은 임성한 작가와의 라이브 방송을 진행했다. 임성한 작가의 매체 출연은 무려 36년 만이다. 1990년 데뷔 후 신비주의를 유지해왔기 때문. 엄은향은 임성한 작가의 드라마 특유의 말투 특징을 콕 집어내 화제를 모은 유튜버로, 두 사람의 만남에 큰 관심이 모아졌다.

7시 45분부터 라이브 방송을 시작한 엄은향은 약 한 시간 동안 홀로 라이브 방송을 진행했다. 엄은향은 임성한 작가가 9시에 온다고 밝혔지만 이는 전화연결이었다.

조사를 생략하거나 도치법을 쓰는 등 드라마에서 특유의 말투로 매번 화제가 되는 임성한 작가는 "내 기사에 그런 게 많아서 지인들한테 '내가 말할 때 이상하냐' 물어봤더니 안 이상하다더라"라고 토로했다.

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임성한 작가는 "근데 그걸 글로 풀려고 하면 차별화가 되는 거 같은데 처음 KBS로 데뷔했을 때 모 중견 배우께서 내 대본이 구어체가 아니라더라. 내가 좀 자존심이 세서 내가 이런 지적을 듣다니 싶었다"며 "그때부터 사람들이 말하는 걸 유심히 들었는데 사람들이 말하는 걸 보니 도치법 쓰고 난리가 났더라. 그래서 이후부터 실제 말하는 것처럼 한다"고 밝혔다.

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임성한 작가는 "제가 직접 출연 안 했다고 섭섭해하실 분 있는데 제 얼굴 다 아시지 않냐. 똑같다. 얼마 전에 알아보신 분도 있다. 똑같다. 약간 촌빨 날리게 생겼다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

특히 임성한은 풀고 싶은 오해가 있다며 "오빠 이름을 필명으로 썼다고 알고 있는데 우리 오빠 이름은 '성안'이고 저는 '성한'이다. 아무렴 내가 오빠 이름을 쓰겠냐"며 "저희 엄마께서 제가 본명에 '영'자가 들어가는데 내가 약한 이유가 '꽃부리 영'자가 아닌 다른 '영'자를 써서 그렇다더라. 그래서 이름을 지어왔는데 남자 이름을 지어왔다. 그래서 MBC에서 작품을 할 때 그 이름을 해달라 했는데 남자 이름 같아서 싫다더라. 그래서 '영' 자는 피하려고 향이라도 바꿔달라 했다. 그래서 향란이라는 필명도 있었다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com