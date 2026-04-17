악뮤 이수현, 30kg 급증 후 정신과 진단→40kg 감량 도전 "미래 없다 생각"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 AKMU(악뮤) 멤버 이수현이 지난 2년간 겪은 슬럼프와 다이어트 과정을 솔직하게 털어놨다.

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17일 이수현 공식 유튜브에는 '이수현 개화 프로젝트의 모든 것'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 여기에는 이수현이 약 2년에 걸친 변화 과정을 담은 영상을 공개했다. 해당 영상에는 슬럼프에 빠졌던 시기부터 정신과 치료, 체중 증가, 그리고 다이어트 결심까지의 기록이 담겼다.

이수현은 슬럼프의 시작에 대해 "정확한 계기는 없었지만 오빠가 군대에 가고 솔로 앨범 준비가 무산되면서 처음으로 큰 좌절감을 느꼈다"고 밝혔다. 이어 "능력이 부족한 것 같다는 무력감과 죄책감이 한 번에 왔다"며 당시 심경을 전했다.

특히 활동을 이어가던 중 "쉬고 싶어도 쉴 수 없는 구조"에 대한 충격이 컸다고 털어놨다. 그는 "힘들어도 계속해야 한다는 생각으로 버티다 보니 점점 깎여 나가는 느낌이었다"며 결국 정신적인 문제로까지 이어졌다고 밝혔다.

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이후 뒤늦게 휴식을 갖게 됐지만 상황은 더 악화됐다. 이수현은 "그때는 이미 늦은 상태였다. 폭식으로만 쾌락을 채우게 됐고, 1~2년 사이 20~30kg이 급격히 늘었다"고 고백했다. 이어 "거울 보는 것도 싫어지고 사람을 점점 피하게 됐다"고 당시를 떠올렸다.

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결국 가족의 권유로 병원을 찾은 그는 불면증, 우울증, 무기력증, 공황 증상 등 여러 진단을 받았다. 이수현은 "내가 이상해진 게 아니라 치료할 수 있는 상태라는 말을 듣고 처음으로 구원받는 느낌이었다"고 말했다.

전환점은 산티아고 순례길이었다. 그는 "그곳에서 내가 얼마나 무너졌는지 처음으로 직면했다"며 "체력도, 몸도 많이 변했다는 걸 느끼고 다이어트를 결심했다"고 밝혔다.

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이후 식단과 생활 습관을 바꾸며 1년간 약 10kg 감량에 성공했고, 오빠 이찬혁과 함께한 합숙 훈련을 통해 본격적인 체중 감량에 돌입했다. 현재 그는 총 40kg 감량을 목표로 꾸준히 운동과 식단 관리를 이어가고 있다. 이수현은 "매일 운동이 하기 싫고 포기하고 싶은 순간이 온다"면서도 "그래도 포기하지 않는 게 중요하다. 이 과정을 해내느냐 못 하느냐에 따라 인생이 바뀐다고 생각한다"고 강조했다.

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끝으로 그는 "2년 전의 나처럼 힘든 분들이 분명 있을 것"이라며 "나도 해냈으니 여러분도 할 수 있다. 함께 건강한 삶을 만들어가자"고 응원의 메시지를 전했다.

한편 악뮤는 7년 만에 정규 앨범 '개화를 발매했다. 지난 14일 카카오엔터에 따르면, 2014년 데뷔한 악뮤의 멜론 누적 전체 스트리밍은 올해 3월30일 기준 25억3617만회를 기록했다. 이는 혼성 아티스트 중 최고 기록이다.

olzllovely@sportschosun.com