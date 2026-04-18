이혜정, '子 절연' 이어 딸과도 균열…"자식 인생 올인, 후회 남아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 요리연구가 이혜정이 자식과의 연이은 갈등 속에서 복잡한 심경을 털어놨다.

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아들과의 절연을 고백한 지 약 1년 만에, 이번에는 딸과의 관계에서 느낀 감정을 솔직하게 드러내며 다시금 주목받고 있다.

최근 이혜정의 유튜브 채널에는 '고민 들어주러 온 말자할매 빅마마한테 털린 사연?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 '말자 할매'로 활약 중인 개그우먼 김영희가 출연해 이혜정의 고민을 들어주는 모습이 담겼다.

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이혜정은 "요즘 자식과 갈등이 있다"며 운을 뗐다. 그는 "딸이 회사를 이끌어가고 있어서 대표로서 존중해주려 노력하고 있다"고 설명하면서도, 최근 겪은 일화를 떠올리며 복잡한 속내를 털어놨다.

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그는 "딸과 홈쇼핑 MD들과 함께 식사를 하고 2차를 가기 위해 차를 불렀다"며 "차가 오자 딸이 '엄마 빨리 나와'라고 소리쳤다. 내가 '엄마 계산해야지'라고 하자 딸이 '내가 한다고!'라며 크게 말하더라"고 당시 상황을 전했다.

이어 "그 순간 너무 서글펐다. 사람들 앞에서 내가 초라해 보이는 것 같고 스스로 가엾게 느껴졌다"며 "의도를 모르는 건 아니지만 받아들이는 내 마음이 힘들었다. 자식에게 의지하는 것도 아닌데 왜 이렇게 주눅이 드는지 혼란스러웠다"고 고백했다.

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이혜정은 자식에게 모든 것을 쏟아온 삶에 대한 회한도 드러냈다. 그는 "결국 인생을 돌아보면 남는 건 남편"이라며 "자식에게 다 걸고 살아온 것이 후회로 남기도 한다. 내가 선택한 남자에게 잘해야겠다는 생각이 든다"고 말했다.

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앞서 이혜정은 지난해 방송을 통해 아들과 사업 문제로 갈등을 겪다 절연한 사실을 밝혀 충격을 안긴 바 있다. 이후 최근 아들과 화해했지만 "아직 마음으로는 완전히 풀리지 않았다"고 밝힌 가운데, 딸과의 갈등까지 이어지며 그의 가족사를 둘러싼 관심이 다시 높아지고 있다.

narusi@sportschosun.com