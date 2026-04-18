엄은향, '임성한 어그로 논란' 인정..."오늘은 그냥 실패한 날"

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[스포츠조선 김준석 기자] 임성한 작가 출연 예고로 큰 기대를 모았던 코미디 유튜버 엄은향이 라이브 방송 직후 불거진 어그로 논란에 대해 솔직한 심경을 고백했다.

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지난 18일 엄은향은 라이브 방송을 마친 뒤 자신의 SNS를 통해 오늘 라이브 참여해주신 분들 감사하다는 인사와 함께 복잡한 속내를 담은 글을 게재했다.

이날 엄은향은 임성한 작가가 출연한다는 소식으로 수많은 시청자를 불러모았으나, 실제 방송에서는 직접 출연이 아닌 전화 연결로만 진행되어 일부 시청자들로부터 실망했다, 어그로가 너무 심했다는 거센 비판을 받았다.

이에 대해 엄은향은 "여러분들의 의견이 모두 맞다. 긴장했지만 그것 또한 제 모습이다"라며 논란을 회피하지 않고 인정했다.

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이어 "저 어그로 끄는 거 좋아하는 관종이다. 장난치고 싶고 드립 쳐서 웃기고 싶은 사람인데 오늘은 그냥 실패한 날이다"라며 스스로의 방송을 냉정하게 자평했다.

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또한 "실력도 안 되는 게 과하게 성공했다"는 댓글을 언급하며, "원래 허접한 사람이라 여기까지 오느라 발버둥 많이 쳤다. 완벽해야 한다는 생각이 저를 힘들게 했는데 이제 내려놓겠다"며 그간의 부담감과 향후 행보에 대한 다짐을 덧붙였다.

앞서 엄은향은 스타 작가 임성한과의 파격적인 협업을 예고하며 화제를 모았으나, 기대치에 미치지 못한 방송 구성으로 인해 홍역을 치르고 있다.

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논란 직후 직접 부족함을 인정하는 메시지를 남긴 엄은향의 정공법이 돌아선 민심을 다시 잡을 수 있을지 귀추가 주목된다.

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narusi@sportschosun.com