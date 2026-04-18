'재혼' 22기 옥순♥경수, 결국 '자녀 문제'로 충돌했다 "그렇게 혼내면 애 위축돼"

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[스포츠조선 이게은기자] 22기 옥순, 경수가 자녀 교육을 두고 충돌했다.

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18일 '순수우유' 유튜브 채널에는 '현실 부부의 교육관 토론. 공부 적령기는 언제일까요?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

카페 데이트 중 옥순이 테이블에 떨어진 빵 한 조각을 먹자, 경수는 깜짝 놀랐다. 옥순은 "나는 땅에 떨어진 것도 잘 먹는 스타일"이라고 말했고 경수는 "난 너무 반대한다. 당신은 2초 떨어진 것도 먹더라"라고 말했다. 이는 곧바로 아이 훈육 이야기로 번졌다.

옥순은 "사람이 적당히 세균에 노출되고 살아야 면역력도 튼튼해진다"라며 말을 이어갔고 경수는 "그건 맞다. 근데 지유가 아울렛에서 떨어진 음식을 너무 아무렇지 않게 먹더라. 그래서 '너 뭐 하냐'라고 했다"라고 떠올렸다.

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옥순은 "난 지유가 예민하지 않고 맹숭맹숭한 성격이라서 좋다. 선우는 예민하지 않나. 지유는 자연스럽게 먹은 거다. 그럴 때 오빠가 화내면 더 싫다. 예민하면 세상 살기 피곤해진다. 격한 반응을 하면 애가 부끄러워한다"라며 경수의 훈육을 지적했다. 경수는 "혼내는 건 아니고 당황하고 놀란 거였다"라며 꼬리를 내렸다.

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한편 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연하며 실제 연인으로 발전, 재혼까지 골인했다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육했던 상황으로 이들은 네 가족이 됐다.

joyjoy90@sportschosun.com