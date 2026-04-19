[정빛의 그저, 빛] 김대호, 퇴사하더니 더 잘 나간다

2024년 3월 본지와의 인터뷰 중인 김대호. 스포츠조선DB

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※<정빛의 그저, 빛> 한국 예능의 위상이 글로벌로 뻗어 나가는 지금, 정빛 기자가 반드시 비추어 보아야 할 '예능 스타'를 환하게 조명합니다.

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[스포츠조선 정빛 기자] 가장 화려한 순간에 떠나는 사람이 있다. 아쉬움을 남기기 위해서가 아니라, 다음 계절을 준비하기 위해서. 김대호가 딱 그랬다.

불과 2년 전, 본지와 마주 앉았던 김대호는 여전히 멋쩍은 웃음을 지으며 "인기라는 말이 민망하다"고 말하던 '차장님'이었다. 당시 그는 자신의 인기를 "일반 회사원이 실행하기 힘든 것을 대신 해주는 대리만족"이라 정의했다. 인왕산 자락 구옥에서 대중의 기시감을 간질이던 그 소탈한 K-직장인. 이제는 MBC라는 둥지를 떠나 대한민국 예능의 거대한 '메기'로 진화했다.

2025년 2월, MBC를 떠난 김대호의 행보는 단순히 '돈'을 쫓는 탈출이 아니었다. 본지와의 인터뷰 당시만 해도 "퇴사 고민은 짜장면과 짬뽕을 고민하는 것만큼 간단한 문제"라던 김대호 말은 결코 가벼운 농담이 아니었다. 김대호는 자신에게 무엇이 도움이 되는지, 그리고 어떤 경험이 자신을 더 객관화할 수 있는지를 치열하게 저울질해왔다.

퇴사한 이후에도 '나 혼자 산다'에서 활약 중인 김대호. 사진 제공=MBC

퇴사한 이후에도 '구해줘! 홈즈'에서 활약 중인 김대호. 방송화면 캡처

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그 결과는 경이롭다. 프리랜서가 된 이후에도 친정 MBC는 여전히 김대호를 간판 예능 '나 혼자 산다'와 '구해줘! 홈즈'의 기둥으로 세웠고, 추석과 설특집을 지나 레귤러로 편성된 '전국 1등', 계열사인 MBC 에브리원 '위대한 가이드' 시리즈의 고정 자리도 내줬다. 김대호도 이를 보답하듯 '모두의 나눔' 같은 공익적 생방송까지 도맡으며 의리를 지켰다.

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사실 '프리 선언'은 이탈과도 같다. 회사를 떠나고, 관계를 정리하고, 새로운 판으로 이동하는 것. 그래서 대부분은 일정 기간 '원래 있던 자리'에서 멀어진다. 그런데 김대호는 반대로 갔다. 회사를 떠났는데, 더 깊이 들어갔다. 프리랜서가 됐는데, 더 'MBC 사람'처럼 쓰인 것. 냉정하게 말해 조직의 울타리를 나간 이에게 다시 안방 마님 자리를 내어주는 건 방송사로서도 쉬운 결정은 아니다.

하지만 김대호는 이 공식을 보기 좋게 깨뜨렸다.

'셰프와 사냥꾼' 방송화면 캡처

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다른 방송사들도 그를 놓치지 않았다. ENA '어디로 튈지 몰라', 채널A '셰프와 사냥꾼' 고정 출연은 물론, 자신의 이름을 건 더라이프 '어디든 간대호'까지. 지상파, 종편, 케이블, OTT를 가리지 않고 호출이 이어졌다. 심지어 친정도 아닌 KBS에서 연말 특집 생방송 진행을 맡는 장면도 나왔다.

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'MBC 아들'이라는 수식어는 유지한 채, 전 채널을 종횡무진하며 자신의 영토를 확장한 것이다. 보통은 떠나서 넓히는데, 김대호는 붙잡힌 채로 넓혔다는 점이 이례적이다.

특히 탄탄했던 MBC라는 지붕을 벗어나 현재 소속사가 안팎으로 적잖은 잡음에 휘말린 상황이지만, 그 소란함조차 김대호라는 견고한 성을 흔들지는 못했다. 외풍이 거셀수록 그가 14년간 쌓아온 본업의 내공과 흔들림 없는 존재감은 오히려 더 선명하게 빛을 발하고 있다.

그렇다면, 퇴사한 김대호. 왜 더 잘 나가나.

'나 혼자 산다' 방송화면 캡처

세련된 말솜씨, 정돈된 수트, 아나운서의 상징과도 같은 이 외피를 김대호는 가장 기분 좋은 방식으로 배신한다. 낡은 구옥 지붕 위에서 호스로 물을 뿌리고, 산속에서 혼자 '비바리움'을 가꾸며, 시장 어귀에 앉아 족발을 뜯는 남자. 포장된 어탕국수에 젓가락이 없자 딱딱한 생소면을 집어 드는 남자. 기안84가 "왜 사람들이 나한테만 더럽다고 하는지 이제 알겠다"고 말할 정도면, 설명은 끝난 셈이다.

'나 혼자 산다' 방송화면 캡처

김대호가 보여주는 건 연출된 소탈함이 아니다. 누구의 눈치도 보지 않는 '자기 존중'의 민낯이다. 캐릭터를 만드는 대신, 자신의 생활을 그대로 방송의 영역으로 끌어온 것. 과거 본지와의 인터뷰에서 김대호는 "나는 정체성이 뚜렷하지 않은 사람"이라고 스스로를 낮췄다. 하지만 역설적이게도 그 '흐릿한 정체성'이 지금의 김대호를 어떤 장르에도 녹아드는 유연한 방송인으로 만들었다.

'김주하의 데이 앤 나잇' 방송화면 캡처

아나운서 출신다운 정갈한 언어는 여전히 살아있다. '무명전설'이나 '김주하의 데이앤나잇' 같은 진지한 현장에서도 김대호는 맥락을 짚어내고 흐름을 잡는다. 아나운서 생활 14년이 쌓은 내공은 프리 선언 이후에도 사라지지 않았다.

흔히 프리랜서 아나운서의 유효기간을 걱정한다. 신선함이 떨어지면 소비되고 사라질 것이라는 우려다. 그러나 김대호가 보여주는 '나답게 살기'의 본질에는 유효기간이 없다. '대도시의 화려함' 대신 '구옥의 정취'를 선택하고, '성공의 속도' 대신 '생활의 밀도'를 택한 사람. 그가 사는 방식 자체가 지금 이 시대를 살아가는 많은 이들에게 하나의 이정표가 되고 있다.

김대호. 스포츠조선DB

1년 2개월 전, 정든 사원증을 반납하던 날의 떨림은 이제 거대한 확신으로 바뀌었다. 14년의 기다림 끝에 찾아온 14개월의 비상. 짜장면과 짬뽕 사이의 고민처럼 명쾌하게, 가장 김대호다운 방식으로, 이름(大浩)처럼 넓고 깊게 세상을 누비는 중이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com