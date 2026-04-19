앤더블 장하오, '독보적 음색' 커버 영상 공개…5월 데뷔 기대감 고조

사진 제공=YH엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 앤더블(AND2BLE)의 멤버 장하오가 독보적인 보컬 실력을 뽐내며 데뷔를 향한 기대감을 예열했다.

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장하오는 지난 18일 공식 SNS를 통해 '一個人想著一個人' 커버 영상을 게재했다. 공개된 영상에서 장하오는 원곡 특유의 애틋한 분위기를 자신만의 감성으로 재해석해 깊은 몰입감을 선사했다. 담담한 도입부부터 후렴구의 짙은 호소력까지, 섬세한 완급 조절로 곡의 여운을 극대화하며 뛰어난 보컬 역량을 증명했다.

특히 부드러운 음색과 디테일한 표현력이 만나 곡의 서사를 더욱 입체적으로 완성했다는 평이다. 이처럼 앤더블은 데뷔 전부터 커버 영상과 챌린지 등 다채로운 콘텐츠로 보컬, 퍼포먼스, 팀워크를 고루 증명하며 글로벌 팬들의 관심을 모으고 있다.

앤더블은 오는 5월 26일 가요계에 정식 출격한다. 팀명은 'AND'와 'DOUBLE'을 더한 이름으로, 내면의 다채로운 매력을 확장하며 '진정한 나'를 완성해 나간다는 포부를 담고 있다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com