183cm·100kg 거구 父의 폭력..“의식이 흐려질 정도로 맞았다”

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[스포츠조선 박아람 기자] '탐정들의 영업비밀'에서 친아버지의 폭력 속에 삐뚤어진 어린 시절을 보낸 한 남성이, 유일하게 자신을 보듬어준 새어머니를 27년 만에 찾아 나서며 절절한 이야기를 전한다.

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20일(월) 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에서는 "27년 전 헤어진 새어머니를 만나 감사함을 전하고 싶다"는 한 남성의 사연이 공개된다. 의뢰인은 초등학교 1학년 때 친어머니를 암으로 떠나보내고, 불과 1년여 만에 새어머니를 맞이했다. 친어머니의 죽음을 받아들이기도 전에 등장한 새어머니의 존재는 어린 의뢰인의 마음에 깊은 반항심을 키웠다. 여기에 183cm, 100kg의 거구였던 아버지는 주먹과 몽둥이를 가리지 않고 혹독한 체벌을 가했다. 의뢰인은 "의식이 흐려질 정도로 자주 맞았다. 아버지의 그림자만 봐도 무서웠다"고 당시를 떠올린다. 이에 새어머니는 방학마다 의뢰인을 자신의 오빠 집으로 보내 마음 편히 지낼 수 있도록 배려했지만, 의뢰인은 이를 "나를 버리는구나"라고 오해했다. 그는 "이 모든 불행이 새어머니 때문이라 여겨 더 삐뚤어졌다"고 털어놓는다.

그러던 중 의뢰인은 고등학교 1학년 때 커터칼에 손바닥을 크게 다치는 사고를 당했다. 자신의 손을 잡고 울며 "선생님, 내 자식 손가락 살려주세요"라고 의사에게 애원하던 새어머니의 모습은 굳게 닫혀 있던 의뢰인의 마음의 문을 열게 했다. 새어머니와 관계 회복 후 학업에 몰두한 의뢰인은 공업고등학교 기계과에서 전교 상위권 성적을 거두며 대학 진학에 성공했다. 타지로 떠나던 날, 평소 한쪽 다리가 불편했던 새어머니는 힘겹게 달려와 그동안 모은 쌈짓돈까지 쥐여줬다. 의뢰인은 "지폐가 땀과 눈물에 젖어 다 구겨질 정도로 울었다"고 회상해 먹먹함을 더한다. 이후 군 입대 후 첫 휴가 날, 새어머니는 그를 꼭 안아주며 좋아하는 음식을 한가득 차려줬다. 하지만 행복했던 시간도 잠시, 의뢰인은 아버지로부터 "새어머니가 2,000만 원을 들고 도망갔다"는 충격적인 소식을 듣게 된다. 그날 이후 의뢰인은 27년간 새어머니를 만나지 못했다. 과연 당시 새어머니에게는 무슨 일이 있었던 것인지, 또한 의뢰인은 새어머니를 다시 만나 가슴 깊이 묻어둔 감사의 마음을 전할 수 있을지, 자세한 이야기는 방송을 통해 공개된다.

한편 이번 방송에는 '악마의 2루수'라 불리던 레전드 프로야구 선수 출신 방송인 정근우가 일일 탐정으로 합류한다. 골든글러브 3회 수상, KBO 최초 10년 연속 20도루라는 대기록의 주인공인 그는 은퇴 후 방송과 유튜브를 넘나들며 제2의 전성기를 이어가고 있다. 하지만 "요즘 선수 시절보다 더 바쁘다"는 뜻밖의 근황이 전해진다. 현재 김성근 감독과 함께 '불꽃야구2' 출연 중인 그는 "연습도 하고 있고 입단 테스트도 봐야 한다. 지금 중요한 시기인데 여기 나와서 감독님께 혼날 수도 있다"고 털어놓으며 긴장감을 드러낸다. 이어 "어제도 두 시간이나 훈련했다. 차라리 선수 생활하는 게 낫다"며 굳은살까지 공개한 정근우의 열혈 행보는 4월 20일 월요일 밤 10시 채널A '탐정들의 영업비밀' 방송을 통해 확인할 수 있다.

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tokkig@sportschosun.com