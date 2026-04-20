이영자, 층간소음 노이로제에 결국 '도망 이사' 고백…"연예인이라 참았다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 이영자가 과거 층간소음 피해로 인해 이사까지 결심했던 경험을 공개했다.

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20일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 변호사 양소영과 아나운서 이금희가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 이영자는 "예전에 일산에 살 때 조금만 움직여도 아랫집에서 바로 올라왔다"며 "슬리퍼까지 사다 주더라. 나도 슬리퍼를 신고 있었는데 너무 억울했다"고 당시 상황을 떠올렸다.

이어 "한때는 노이로제에 걸릴 정도였다. 집에 가면 가운데로 못 가고 벽을 짚고 옆으로만 다녔다"고 밝혀 충격을 안겼다.

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극심한 스트레스로 일상생활이 어려웠던 상황도 전했다.

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이영자는 "살 수가 없었다. 송은이와 김숙을 집에 초대했는데 '벽 잡고 오라'고 했다"며 "조금만 움직여도 초인종이 울렸다. 소음의 원인이 우리가 아닌 것 같다고 설명도 했지만 해결이 안 됐다"고 말했다.

결국 그는 "연예인이다 보니 더 크게 문제를 만들고 싶지 않아 이사를 선택했다"며 "정말 살 수가 없었다"고 털어놨다.

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한편 이날 함께 출연한 골프선수 출신 방송인 박세리 역시 층간소음 고충을 언급하며 "너무 심하면 찾아가 볼까 고민한 적도 있다"고 공감했다.

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narusi@sportschosun.com