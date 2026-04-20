'최진실 딸' 최준희, 웨딩드레스만 2벌 선택 "3kg 차이로 예식 전 재방문"

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[스포츠조선 정유나 기자] 故 최진실의 딸 최준희가 결혼을 앞두고 웨딩드레스 선택 과정을 공개하며 예비 신부의 설렘을 전했다.

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20일 최준희의 유튜브 채널에는 '결혼 준비 VLOG | 웨딩드레스 골라볼까요? 헤메까지 받고 드투! (브라이덜 샤워 비하인드까지)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 최준희는 본식 드레스 가봉 현장을 공개했다. 그는 메이크업을 받은 뒤 드레스샵으로 이동해 다양한 웨딩드레스를 입어보며 신중하게 선택에 나섰다.

특히 최준희는 "본식 드레스뿐 아니라 신부대기실에서 입을 드레스까지 총 두 벌을 픽했다"며 현실적인 결혼 준비 과정을 전해 눈길을 끌었다. 이어 "예식 전에 3kg 정도 더 찌거나 더 빠질 수도 있으니, 예식하는 주 쯤에 다시 방문해 체크해야 한다고 하더라"며 솔직한 후기도 덧붙였다.

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또한 지인들이 준비한 브라이덜 샤워 이벤트에 깜짝 놀라며 감동하는 모습도 공개돼 훈훈함을 자아냈다. 그는 "결혼 준비가 쉽지 않다"며 고충을 털어놓으면서도 설렘 가득한 예비 신부의 일상을 보여줬다.

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한편 최준희는 오는 5월 서울 강남에 위치한 한 호텔에서 결혼식을 올릴 예정이다. 예비 신랑은 5년 동안 교제해 온 11세 연상의 회사원으로 알려졌다. 두 사람은 오랜 시간 교제 끝에 부부의 연을 맺게 됐다.

jyn2011@sportschosun.com