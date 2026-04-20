장근석, '한물갔다'는 악플에 재력으로 응수…"통장깔까?"

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[스포츠조선 김준석 기자] 장근석이 '아시아 프린스' 수식어의 비하인드부터 악플에 대한 솔직한 심경까지 털어놓으며 웃음을 안겼다.

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20일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 '아시아 프린스' 장근석과 '반전 매력남' 최다니엘이 4MC와 함께 예측 불가한 토크를 펼쳤다.

이날 장근석은 "아시아 프린스라는 별명을 내가 스스로 지었다"라고 말해 모두를 놀라게 말했다.

장근석은 "나에 대한 수식어가 있었으면 좋겠다고 싶었다. 한류스타라는 수식어는 좀 진부했다. 그래서 기자회견 할 때 아시아 프린스라고 했다. 그때는 많이 웃었는데 이후에는 수식어로 붙더라"라고 이야기했다.

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이상민은 "근석이가 군대 갔을 때도 진하게 하나 남기고 갔다던데"라고 말했고, 장근석은 당황했다.

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이상민은 "'잠시 쉬어가는 거야 바람 피우면 죽인다'라고 했다더라"라고 말해 웃음을 자아냈다.

카이는 "장근석이 탈덕하는 팬들에게 편지를 썼다던데"라고 이야기했고, 장근석은 "밖은 춥다 돌아와라라고 썼다"라고 말해 웃음을 자아??다.

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특히 장근석은 "'장근석 한물 갔다'라는 댓글 보면 긁힌다"고 솔직하게 밝혔다.

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이어 "'돈 떨어져서 유튜브 하나보다'라는 댓글 보고 진짜 긁혀서 바로 영상에서 '통장 까자'고 이야기 했다"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.

또한 초등학생들과의 일화도 공개했다.

장근석은 "탕후루 가게에 초등학생들이 몰려 있길래 너무 귀여워서 다 사줬다"며 "PD가 '이 형 누군지 아냐'고 물었는데, 아이들이 '누구야'라고 하더라"고 당시를 떠올렸다.

이어 "옆에서 작게 '장근석'이라고 했더니, 아이들이 '예? 작은 섬이요?'라고 하더라"라고 덧붙여 모두를 웃겼다.

narusi@sportschosun.com