'기리고' 강미나 "아이오아이 10주년 프로젝트 불참? 팬 분들에게 죄송한 마음"

21일 용산CGV에서 넷플릭스 드라마 '기리고' 기자간담회가 열렸다. 기자간담회 참석한 배우 강미나. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 강미나가 그룹 아이오아이 데뷔 10주년 프로젝트에 참여하지 못한 점에 대해 아쉬운 마음을 표했다.

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강미나는 21일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 시리즈 '기리고' 기자간담회에서 "팬 분들께는 죄송한 마음이 크다"며 "연기 활동에 집중해서 좋은 모습 보여드리겠다"라고 했다.

'기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 '기리고'의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈로, '킹덤' 시즌2 B감독과 '무빙' 공동연출을 맡은 박윤서 감독의 첫 메인 연출작이다.

강미나가 연기한 나리는 부잣집 아이돌 같은 외모로 학교에서 늘 주목을 받는 캐릭터다. 이에 그는 "작품을 찍기 몇 년 전부터 단발 헤어스타일을 유지해 왔는데, 나리로 변신하기 위해 머리를 길렀다. 외적으로 늘 주목받는 캐릭터가 되기 위해 노력했다. 내적으로는 호러물을 무서워하는데, 이 촬영장에서 절대 눈하나도 깜짝하지 않겠다는 멘털을 준비했다"고 밝혔다.

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특히 강미나가 속한 그룹 아이오아이는 올해 데뷔 10주년을 맞아 화려한 컴백을 알린 바 있다. 이번 프로젝트에 불참하게 돼 아쉬움이 없는지 묻자, 그는 "10주년 프로젝트에 참여하지 못해 아쉽다"며 "저는 먼저 잡힌 연기 활동하는 게 맞다고 생각했다. 팬 분들께는 너무 죄송한 마음이다. 그만큼 연기 활동에 집중해서 좋은 모습 보여드리겠다"고 답했다.

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한편 '기리고'는 24일 넷플릭스를 통해 공개된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com