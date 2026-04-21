'무당' 된 노재원 "나만의 신기와 감각 찾으려고 노력" ('기리고')

21일 용산CGV에서 넷플릭스 드라마 '기리고' 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 배우 노재원. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 노재원이 '기리고'를 통해 무당으로 파격 변신했다.

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노재원은 21일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 시리즈 '기리고' 기자간담회에서 "무당 캐릭터를 소화하기 위해 실제로 무당 선생님께 자문을 구했다"고 말했다.

'기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 '기리고'의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈로, '킹덤' 시즌2 B감독과 '무빙' 공동연출을 맡은 박윤서 감독의 첫 메인 연출작이다.

노재원은 재치를 겸비한 방울로 분해 햇살(전소니) 곁을 지키는 든든한 조력자로 활약을 펼친다. 이번 작품에서 무당으로 변신한 그는 "무당이긴 한데, 능력있는 무당이라고 하기엔 애매하다. 저도 (전소영처럼) 태닝을 했고, 터프해 보이기 위해 마인드 컨트롤도 했다. 또 무당 선생님께 자문을 몇 번 구하기도 했다"며 "제가 동떨어져 살았던 분야를 밀접하게 느끼고 싶어서 저만의 신기와 감각을 찾으려고 했다"고 설명했다.

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한편 '기리고'는 24일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com