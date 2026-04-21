'기리고' 박윤서 감독 "시리즈화 원해, 신인 배우들의 등용문 됐으면"

21일 용산CGV에서 넷플릭스 드라마 '기리고' 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 기리고 주연 배우들. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 박윤서 감독이 '기리고' 속 신인 배우들의 활약에 기대를 당부했다.

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박윤서 감독은 21일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 시리즈 '기리고' 기자간담회에서 "이번 작품이 잘 되어서 신인 배우들의 등용문이 되었으면 한다"라고 말했다.

'기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 '기리고'의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈로, '킹덤' 시즌2 B감독과 '무빙' 공동연출을 맡은 박윤서 감독의 첫 메인 연출작이다.

'기리고'는 10대들의 정서가 공포의 근원이 되어 우정, 첫사랑, 시기, 질투 등 공감 요소와 저주, 죽음, 복수 등 공포 소재가 결합된 복합장르적 재미를 선사한다. 박 감독은 작품에 대해 "'기리고'는 영 어덜트 호러장르"라며 "소원을 이뤄주는 앱 기리고에 소원을 빈 고등학생들이 저주로 인해 죽음을 예고받고, 그 저주를 피하기 위해 고군분투한다"고 소개했다.

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이어 영화가 아닌 시리즈로 선보이게 된 이유에 대해 "감사하게도 넷플릭스에서 먼저 제안을 주셔서 시리즈화하게 됐다"며 "영화는 짧은 호흡에 공포 장르로 만들 수 있다면, 시리즈는 최대한 서사를 개연성 있게 끌고 가서 관객들을 몰입시킬 수 있도록 만든다. 그래서 전통 호러뿐만 아니라, 오컬트, 액션, 학원물적인 요소들도 추가해서 보는 재미를 끌어올렸다"고 전했다.

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그러면서 "이번 작품이 잘 되어서 신인 배우들의 등용문이 되었으면 한다"며 "만약 후속작을 선보이게 된다면, 아예 새로운 시리즈로 가야 할지 아니면 전편의 이야기를 이어가야 할지 고민이다"고 말했다.

한편 '기리고'는 24일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com