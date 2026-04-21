[SC현장] "신인 등용문 되길"…영 어덜트 호러 '기리고', 차세대★ 다 모였다(종합)

21일 용산CGV에서 넷플릭스 드라마 '기리고' 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 기리고 주연 배우들. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영 어덜트 호러장르 '기리고'가 신인 배우들의 등용문이 될 작품으로 기대를 모으고 있다.

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넷플릭스 오리지널 시리즈 '기리고' 기자간담회가 21일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 배우 전소영, 강미나, 현우석, 이효제, 노재원과 박윤서 감독이 참석했다.

'기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 기리고의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈로, '킹덤' 시즌2 B감독과 '무빙' 공동연출을 맡은 박윤서 감독의 첫 메인 연출작이다.

'기리고'는 10대들의 정서가 공포의 근원이 되어 우정, 첫사랑, 시기, 질투 등 공감 요소와 저주, 죽음, 복수 등 공포 소재가 결합된 복합장르적 재미를 선사한다. 박 감독은 작품에 대해 "'기리고'는 영 어덜트 호러장르"라며 "소원을 이뤄주는 앱 기리고에 소원을 빈 고등학생들이 저주로 인해 죽음을 예고받고, 그 저주를 피하기 위해 고군분투한다"고 소개했다.

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이어 영화가 아닌 시리즈로 선보이게 된 이유에 대해 "감사하게도 넷플릭스에서 먼저 제안을 주셔서 시리즈화하게 됐다"며 "영화는 짧은 호흡에 공포 장르로 만들 수 있다면, 시리즈는 최대한 서사를 개연성 있게 끌고 가서 관객들을 몰입시킬 수 있도록 만든다. 그래서 전통 호러뿐만 아니라, 오컬트, 액션, 학원물적인 요소들도 추가해서 보는 재미를 끌어올렸다"고 전했다.

21일 용산CGV에서 넷플릭스 드라마 '기리고' 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 배우 전소영. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

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차세대 배우들의 열연에도 관심이 집중되고 있다. 전소영은 '기리고'의 실체를 가장 먼저 의심하기 시작하는 육상 국가대표 상비군 세아를 연기했다. 그는 "육상 국가대표 유망주이기 때문에 실제 선수 분들처럼 자세를 잘 잡아야 했다. 그래서 백선호 선배와 함께 두 달 정도 매일 육상 훈련을 했다"며 "또 세아처럼 보이기 위해 체중을 살짝 증량하고, 머리도 짧게 자르고, 태닝도 좀 했다. 내적인 부분도 세아가 담고 있는 서사를 잘 표현하고자 감독님과 많은 상의를 나눴다"고 설명했다.

21일 용산CGV에서 넷플릭스 드라마 '기리고' 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 배우 강미나. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

강미나가 연기한 나리는 부잣집 아이돌 같은 외모로 학교에서 늘 주목을 받는 캐릭터다. 이에 그는 "작품을 찍기 몇 년 전부터 단발 헤어스타일을 유지해 왔는데, 나리로 변신하기 위해 머리를 길렀다. 외적으로 늘 주목받는 캐릭터가 되기 위해 노력했다. 내적으로는 호러물을 무서워하는데, 이 촬영장에선 절대 눈하나도 깜짝하지 않겠다는 멘털을 준비했다"고 밝혔다.

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특히 강미나가 속한 그룹 아이오아이는 올해 데뷔 10주년을 맞아 화려한 컴백을 알리기도 했다. 이번 프로젝트에 불참하게 돼 아쉬움이 없는지 묻자, 그는 "10주년 프로젝트에 참여하지 못해 아쉽다"며 "저는 먼저 잡힌 연기 활동을 하는 게 맞다고 생각했다. 팬 분들께는 너무 죄송한 마음이다. 그만큼 연기 활동에 집중해서 좋은 모습 보여드리겠다"고 답했다.

21일 용산CGV에서 넷플릭스 드라마 '기리고' 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 배우 현우석. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

21일 용산CGV에서 넷플릭스 드라마 '기리고' 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 배우 이효제. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

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현우석은 친구들 사이에서 자타공인 브레인으로 통하는 하준 역을, 이효제는 친구들과 놀기 좋아하는 장난꾸러기 형욱 역을 맡았다. 먼저 현우석은 "이공계 천재를 연기하기 위해 현장에 일찍 가서 코딩을 배웠다. 코딩에 대한 기본적인 데이터나 지식을 배우면서 준비를 했다. 타자도 빠르게 치기 위해 연습을 많이 했고, 또 인물들 간의 관계성도 잘 보여주기 위해 감독님과 함께 의논을 나누기도 했다"고 전했다.

이효제는 "감독님께서 체중을 증량했으면 좋겠다고 하셔서, 약 20㎏가까이 증량했다"며 "제가 원래 살이 잘 찌는 체질이 아닌데 기간을 충분하게 주셨다. 또 많이 먹으니까 살이 찌는 체질로 바뀌더라. 오히려 빼는 게 더 어려워졌다. 촬영하면서 혈당 스파이크도 오고 해서 많은 우여곡절이 있었지만, 잘 이겨내고 열심히 찌우려고 노력했다"고 말했다.

21일 용산CGV에서 넷플릭스 드라마 '기리고' 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 배우 노재원. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

노재원은 재치를 겸비한 방울로 분해 햇살(전소니) 곁을 지키는 든든한 조력자로 활약을 펼친다. 이번 작품에서 무당으로 변신한 그는 "무당이긴 한데, 능력있는 무당이라고 하기엔 애매하다. 저도 (전소영처럼) 태닝을 했고, 터프해 보이기 위해 마인드 컨트롤도 했다. 또 무당 선생님께 자문을 몇 번 구하기도 했다"며 "제가 동떨어져 살았던 분야를 밀접하게 느끼고 싶어서 저만의 신기와 감각을 찾으려고 했다"고 전했다.

21일 용산CGV에서 넷플릭스 드라마 '기리고' 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 기리고 주연 배우들. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

끝으로 박 감독은 작품 공개를 앞두고 기대와 관심을 당부했다. 그는 "이번 작품이 잘 되어서 신인 배우들의 등용문이 되었으면 한다"며 "만약 후속작을 선보이게 된다면, 아예 새로운 시리즈로 가야 할지 고민"이라고 말했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com