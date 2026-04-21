크래프톤. 인도에서 네이버-미래에셋과 대규모 기술 투자 협력 본격화

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크래프톤은 21일 네이버, 미래에셋과 함께 인도 뉴델리에서 최대 1조원 규모의 '유니콘 그로스 펀드(UGF)' 조성 기념 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 이재명 대통령의 인도 순방을 계기로 마련됐으며, 인도 현지 기업 및 VC 대상으로 UGF를 소개하기 위해 진행됐다. 이 행사에는 김창한 크래프톤 대표, 최수연 네이버 대표와 손현일 크래프톤 인도법인장, 스와루프 모한티 미래에셋 인도법인 부회장, 푸닛 쿠마르 미래에셋 벤처 인베스트먼트 인디아 CEO 등이 참석했으며, 한국 정부를 대표해 김정관 산업통상부 장관이 함께 했다.

UGF는 크래프톤이 2000억 원을 출자하고, 네이버, 미래에셋 및 외부 투자액을 합쳐 총 5000억 원 이상 규모로 조성한 펀드로, 올해 초 결성을 완료하고 최근 본격 운용에 들어갔다고 회사측은 전했다.

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김창한 크래프톤 대표는 "인도는 세계에서 가장 빠르게 확장되는 게임 시장이자, 콘텐츠 및 기술 혁신의 허브로 도약하고 있는 국가"라며, "크래프톤은 현지 게임 생태계 조성에 기여해온 경험을 바탕으로, UGF를 통해 인도 유망 기업의 글로벌 도약을 지원하는 중장기 파트너가 되겠다"고 말했다.

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김정관 산업통상부 장관은 "한국의 IT와 엔터테인먼트, 금융을 대표하는 세 기업이 인도를 중심으로 한 아시아 기술 혁신 투자를 본격화한다면 우리 산업의 글로벌 외연을 넓히는 계기가 되는 것은 물론 국내 기업들의 인도 등 신흥시장 진출에도 든든한 교두보가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

앞서 김창한 대표는 20일 피유시 고얄 인도 상공부 장관 등과 만나 UGF의 비전과 향후 계획을 설명했고, 피유시 고얄 장관도 UGF의 조성 취지에 공감했다고 크래프톤은 전했다. 또 김 대표는 이번 인도 경제사절단에 동참해 양국 정상 및 주요 기업인 비즈니스 오찬 회의, 한-인도 비즈니스 포럼 등 주요 공식 일정에 참석하며 양국 간 경제협력 논의에 함께 했다고 회사측은 덧붙였다.

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한편 크래프톤은 2020년 인도 법인 설립 이후 현재까지 약 2억 5000만 달러를 투자해왔다. '배틀그라운드 모바일 인도'를 서비스 하고 있는데, 누적 2억 6000만 건의 다운로드를 기록하며 인도를 대표하는 게임으로 자리 잡았다. 이를 바탕으로 크래프톤은 게임 서비스뿐 아니라 이스포츠, 현지 개발 역량 지원 등 게임 산업 생태계 전반의 성장을 위한 활동을 지속하고 있다. 향후에도 인도 정부 및 산업계와의 협력을 바탕으로 현지 시장 내 전략적 입지를 더욱 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com