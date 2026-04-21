브라이언 "300평 단독주택 80억에 팔 것, 개인 영화관·가구까지 그대로"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 브라이언이 자신이 생각하는 단독주택 시세를 밝혔다.

Advertisement

21일 브라이언의 유튜브 채널에서는 ''잡 보러 왔습니다' 슈주 동생들 침입에 뒷목 잡은 브라이언. 수명 단축 현장 최초 공개(SM 미공개 데뷔조 썰, SM 예절 교육)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

브라이언의 300평 주택에는 슈퍼주니어 은혁, 동해가 찾아왔다. 세 사람은 과거 SM엔터테인먼트에 함께 몸담았던 사이. 브라이언은 익숙하게 집안 곳곳을 두 사람에게 소개했다. 드레스룸을 구경하던 은혁은 "이렇게 정리된 거 보는 게 마음이 너무 편하다. 저도 정리 좋아한다"고 감탄했다. 지하에 꾸며진 프라이빗 영화방을 본 두 사람은 "이게 제일 부럽다"며 감탄을 금치 못했다.

제작진은 "통으로 세팅하려면 얼마 정도 드냐"고 물었고 브라이언은 "오디오만 1억 9천 아닐까? 스피커만 9천만 원이다"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 브라이언만을 위한 홈 바까지 본 두 사람은 또 한 번 감탄했다. 브라이언은 "여기 오고 나서 뻥 안 치고 거의 매일 술 마신다. 그래서 단점이다"라고 토로했다.

Advertisement

동해는 "나도 이렇게 바가 있으면 내가 술 안 먹지만 술 먹을 거 같다"며 "이대로 만약에 집을 팔면 얼마에 팔 거냐"고 물었다. 고민하던 브라이언은 "이게 웃긴 게 시세도 그렇지만 이걸 준비하면서 뇌가 썩을 정도로 준비했다. 서울이 아니니까 80억?"이라고 밝혔다.

Advertisement

이에 은혁은 "이거 세팅 다 되어있는데 80억? 더 해야 한다. 한 300억은 해야 한다. 세팅이 다 되어있지 않냐"고 밝혔고 브라이언은 "100억은 받아야겠다"고 정정했다.

개인 차고까지 갖춰진 브라이언의 집. 차고를 열면 아름다운 마당 전경이 한눈에 보였다. 이에 두사람은 "뮤직비디오를 여기서 찍었어야 했다"고 아쉬워하며 "다음에 찍으러 와도 되냐"고 물었다. 그러자 브라이언은 "우리 집 렌트비 얼마 안 받아. 1억?"이라고 너스레를 떨었고 은혁은 "집 파는 게 80억인데 렌트비가 1억이냐"고 정곡을 찔렀다. 동해 역시 "100번만 빌려주면 이 집도 하나 살 수 있겠다"고 밝혔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com