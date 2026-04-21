다비치, 데뷔 18년만 결별 위기...강민경, 이해리 모창 찾기에 '그룹 해체' 배수진 ('히든싱어')

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[스포츠조선 정안지 기자] 강민경이 "이해리를 못 맞히면 다비치 접어야 한다. 진짜 때려치울 거다"라고 다비치를 걸고 강한 자신감을 보였다.

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21일 방송된 JTBC '히든싱어8' 4회에서는 믿고 듣는 음원 강자 다비치의 이해리가 원조 가수로 나서 모창능력자들과 완벽한 화음을 선사했다.

이날 여성 듀오 다비치의 메인보컬 이해리가 '히든싱어8' 무대에 오르자마자 히든 판정단들의 환호성이 터졌다.

이해리는 "최악의 날이 될지 최고의 날이 될지 모르겠다"라며 긴장했다. 이어 그는 "모창하는 사람을 한 번도 본 적 없다"라면서 "발음도 되게 정확한 편이다. 진짜 내가 아니면 따라 하기 쉽지 않다"라면서 모창하기에 큰 특징이 없어 어려울 것 같다며 자신감도 보였다.

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그러자 전현무는 "그런 말씀은 조심하셔야 한다. 2주 전에 똑같은 이야기를 하고 떨어진 분이 계신다"라고 말해 이해리를 긴장하게 만들었다.

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이해리가 원조 가수로 나선 만큼 같은 그룹의 멤버 강민경이 히든 판정단이 되어 그녀의 목소리 찾기에 도전한다.

강민경은 "실력파 원조 가수들이 탈락했다니까 나도 덩달아 긴장이 된다"라면서 "잘하자"라고 말해 웃음을 안겼다. 그러면서 강민경은 "나는 너무너무 쉽게 맞힐 것 같다"라면서 "4라운드 다 맞힌다"라면서 자신감을 드러냈다.

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이해리는 "엄포를 놨다. '너는 이 방송을 예능이라고 생각하면 안 되고 다큐를 찍는다고 생각하고 와서 내가 노래를 못해서 너는 맞혀야 한다'라고 했다"라고 해 웃음을 자아냈다.

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이에 강민경은 "내가 못 맞히면 다비치 접어야 한다. 진짜 때려치운다. 자신 있다. 역대급으로 다 맞히고 가겠다"라며 역대급 정답률을 선언, 실제 강민경이 다 맞힐 수 있을지 관심이 모아졌다.

anjee85@sportschosun.com