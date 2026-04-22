"범죄 휘말릴 수도" 이지훈♥아야네 딸, '경계심無' 행동에 전문가 경고

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 이지훈의 아내가 사람을 좋아하는 딸을 향한 고민을 털어놨다.

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아야네는 21일 자신의 SNS에 딸 루희 양과 문화센터를 찾은 일상 모습을 공유했다.

영상 속에는 미끄럼틀을 타며 시간을 보내고 있는 이지훈, 아야네 부부의 딸 루희 양의 모습이 담겨있다. 미끄럼틀을 타기 전 엄마를 닮은 큰 눈망울이 반짝반짝 빛나는 등 루희 양의 설렘 가득한 표정에서 즐거움이 고스란히 전해졌다.

또한 루희 양은 주저 없이 선생님에게 다가가 품에 안기며 친근함을 표현, 아이 특유의 순수함과 사람을 좋아하는 성향이 그대로 드러난 순간이었다.

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이를 지켜보던 아야네는 흐뭇한 미소를 보이면서도, 한편으로는 엄마로서의 걱정을 감추지 못했다.

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아야네는 "누구든 안길 때 폭 안기는 루희, 이래서 사랑받지"라면서도 "사람을 너무 좋아하고 경계심이 많이 없어 발달지도 선생님이 루희는 범죄에 휘말릴 가능성이 있어 조심하라고..."라고 전했다. 아이의 밝은 성격이 장점이지만, 동시에 세상 속 위험으로부터 보호해야 하는 부모의 복잡한 심경이 느껴졌다.

한편, 이지훈과 아야네는 14살 나이 차를 극복하고 2021년 결혼, 슬하 딸 루희 양을 뒀다.

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이후 지난해 말 둘째 유산의 아픔을 고백한 부부는 최근 둘째를 임신했다. 아야네는 지난 15일 "지금 8주 정도로 복복이가 쑥쑥 잘 커 주고 있다. 입덧과의 싸움이지만 그거마저도 감사하다"라고 임신 소감을 전했다.

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anjee85@sportschosun.com